Ζαπορίζια: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επανασύνδεσης του πυρηνικού σταθμού με το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επανασύνδεσης του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στο εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας, μετά την αποκατάσταση της σύνδεσης με την γραμμή Ferosplavna-1.

Πρόκειται για μία από τις δύο γραμμές υψηλής τάσης που τροφοδοτούν με ηλεκτρική ενέργεια τον υπό ρωσικό έλεγχο πυρηνικό σταθμό – η βασική είναι η γραμμή Dniprovska των 750 kV.

«Η εφεδρική γραμμή Ferosplavna-1 των 330kV επανασυνδέθηκε στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στις 19:17 σήμερα, μετά τις επιτυχείς εργασίες επισκευής που ολοκλήρωσαν ουκρανοί τεχνικοί στο πλαίσιο της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε με τη μεσολάβηση του ΔΟΑΕ», υπογραμμίζεται σε ανάρτηση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στην πλατφόρμα Χ.

Ρωσική επίθεση προκάλεσε τον τραυματισμό ενός ανθρώπου και ζημιές σε υποδομές ενέργειας

Υπενθυμίζεται ότι, ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύχτας με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drone) στη νότια περιφέρεια της Οδησσού στην Ουκρανία προκάλεσε ζημιές σε υποδομές ενέργειας, φυσικού αερίου και μια πολυκατοικία, δήλωσε ο κυβερνήτης της Όλεχ Κίπερ.

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στην επίθεση, πρόσθεσε ο ίδιος σε δήλωση που ανήρτησε στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Στην περιοχή της Οδησσού, ένα drone έπληξε πολυώροφη πολυκατοικία. Δύο διαμερίσματα, η πρόσοψη του κτιρίου, παράθυρα και οχήματα που ήταν σταθμευμένα κοντά υπέστησαν ζημιές, πρόσθεσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Οδησσού.

Ζημιές καταγράφηκαν επίσης σε εγκαταστάσεις "υποδομής κρίσιμης σημασίας", σημείωσε επίσης ο Κίπερ, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

Παράλληλα η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ενέργειας της χώρας, η DTEK, ανακοίνωσε ότι ενεργειακή εγκατάστασή της στην πόλη της Οδησσού υπέστη "σημαντικές" ζημιές στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης τη νύχτα.

Σε ανάρτησή της στην εφαρμογή Telegram, η DTEK πρόσθεσε ότι 30.800 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα λόγω της επίθεσης.

Η Ουκρανία, της οποίας το ενεργειακό σύστημα δέχεται διαρκώς ρωσικές επιθέσεις, θα εφαρμόσει σχέδια για να βελτιώσει τη μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος από το δυτικό τμήμα της χώρας στο ανατολικό που έχει ανάγκη από ενέργεια, δήλωσε στο μεταξύ σήμερα ο Ουκρανός υπουργός Ενέργειας Ντένις Σμίχαλ.

Οι τρεις ηλεκτροπαραγωγικοί πυρηνικοί σταθμοί της Ουκρανίας που βρίσκονται σε λειτουργία και οι οποίοι παρέχουν σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, βρίσκονται στο δυτικό της τμήμα, ενώ η ανατολική Ουκρανία στηριζόταν προηγουμένως σε θερμοηλεκτρικές ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες που έχουν καταστραφεί σχεδόν τελείως.

Ζημιές και στο Χάρκοβο

Εξάλλου κρίσιμης σημασίας εγκατάσταση υποδομής υπέστη ζημιές από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Χάρκοβο, ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος της πόλης αυτής, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη της Ουκρανίας.

«Ο εχθρός επιτέθηκε σε κρίσιμης σημασίας εγκατάσταση υποδομής με αρκετούς πυραύλους, προκαλώντας σημαντικές ζημιές», ανέφερε μέσω του Telegram ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ιχόρ Τερέχοφ.

Ο Τερέχοφ δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες για το είδος της εγκατάστασης που επλήγη.