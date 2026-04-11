Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσικές επιθέσεις πριν την πασχαλινή κατάπαυση του πυρός

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δεκαπέντε τραυματίστηκαν σε δυο ρωσικές επιδρομές στην κεντρική και στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι αρχές κατά τη διάρκεια της νύχτας, προτού τεθεί σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός 32 ωρών που διατάχθηκε από το Κρεμλίνο ενόψει του Πάσχα των ορθοδόξων.

Russian forces reportedly carried out a series of coordinated strikes across multiple regions of Ukraine between April 10 and 11, targeting areas in Donbass, Sumy, Kharkov, Zaporozhye, Dnepropetrovsk, Kherson, as well as Odessa…

Στην περιφέρεια Πολτάβα (κεντρικά) ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε όταν «κατάστημα και καφέ υπέστησαν ζημιές εξαιτίας πτώσης μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος του εχθρού», ανέφερε μέσω Telegram ο Βιτάλι Ντιακίνβιτς, ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

Παράλληλα, στη βορειοανατολική Ουκρανία, στην περιφέρεια Σούμι, που γειτονεύει με τη Ρωσία, πλήγματα με drones σε σπίτια τραυμάτισαν 14 κατοίκους, ανάμεσά τους 14χρονο και 87χρονη, η οποία διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενημέρωσε επίσης μέσω Telegram ο Όλεχ Χριχόροφ, ο στρατιωτικός περιφερειάρχης.

Υπενθυμίζεται ότι, η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν αναγγείλει ότι θα εφαρμοστεί κατάπαυση πυρός το Σαββατοκύριακο του Πάσχα των ορθοδόξων, από σήμερα στις 16:00 ως αύριο Κυριακή τα μεσάνυχτα (τοπικές ώρες και ώρες Ελλάδας), σύμφωνα με τη ρωσική προεδρία.

Η σύντομη ανακωχή καταγράφεται με φόντο την επιβράδυνση των διπλωματικών προσπαθειών των ΗΠΑ με σκοπό να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη που διαρκεί πλέον πάνω από τέσσερα χρόνια.

Κατάπαυση του πυρός είχε κηρυχθεί ενόψει του Πάσχα και πέρυσι, αλλά οι δυο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για πολλαπλές παραβιάσεις της.

Δύο νεκροί ύστερα από ρωσικό πλήγμα στην Οδησσό

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν τη νύχτα σε ρωσική επίθεση σε περιοχή με κατοικίες στην Οδησσό, στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, μερικές ώρες πριν τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση πυρός που αποφασίστηκε για το Πάσχα των ορθοδόξων.

«Δύο άλλοι άνθρωποι που τραυματίστηκαν είναι αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο», και «μη στρατιωτικές υποδομές υπέστησαν σημαντικές ζημιές», κυρίως κτίρια, μια εστία πανεπιστημίου και ένα νηπιαγωγείο, πρόσθεσε ο Σέρχιι Λίσακ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στην περιφέρεια της Οδησσού, που βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα και αποτελεί συχνά στόχο της Μόσχας.