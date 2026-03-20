Ουγγαρία–ΗΠΑ: Επίσκεψη του Αμερικανού αντιπροέδρου πριν τις κρίσιμες εκλογές

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, θα επισκεφθεί την Ουγγαρία στις αρχές Απριλίου, κατά την κορύφωση της προεκλογικής εκστρατείας στη χώρα, δήλωσε την Παρασκευή ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο.

Στις ουγγρικές βουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου, ο εθνικιστής πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πρόκληση στα 16 χρόνια της εξουσίας του.

Δύο πηγές δήλωσαν την Τετάρτη στο Reuters ότι ο Βανς σχεδίαζε να επισκεφθεί την Ουγγαρία σε ένα ταξίδι στήριξης στον Όρμπαν, ο οποίος, βάσει των περισσότερων δημοσκοπήσεων βρίσκεται πίσω από τον κεντροδεξιό αντίπαλό του Πίτερ Μαγιάρ.

Το ταξίδι έρχεται μετά από εκείνο του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, στη Βουδαπέστη τον Φεβρουάριο που υποστήριξε δημόσια τον Ούγγρο πρωθυπουργό.

«Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ θα έρθει στην Ουγγαρία, αν έχω σωστή ενημέρωση, κάποια στιγμή στις αρχές Απριλίου», δήλωσε ο Σιγιάρτο στο podcast Otpontban. «Αυτό είναι το αποτέλεσμα των εξαιρετικών σχέσεων ΗΠΑ-Ουγγαρίας, ότι υπάρχουν προσωπικές συναντήσεις από καιρό σε καιρό», σημείωσε ο Ούγγρος ΥΠΕΞ.

Ο Σιγιάρτο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της επίσκεψης.

Ο Όρμπαν, ένας από τους στενότερους συμμάχους του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρώπη, βρίσκεται εδώ και καιρό σε διαμάχη με την ΕΕ για μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένου αυτού της Ουκρανίας.

Αψηφώντας τις Βρυξέλλες, ο Ούγγρος πρωθυπουργός διατηρεί εγκάρδιες σχέσεις με τη Μόσχα, αρνείται να στείλει όπλα στην Ουκρανία και λέει ότι το Κίεβο δεν μπορεί ποτέ να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Τραμπ υποστήριξε τον Όρμπαν τον περασμένο μήνα, αποκαλώντας τον «έναν πραγματικά ισχυρό ηγέτη» σε ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολλοί στην αμερικανική Δεξιά θεωρούν τον Ούγγρο πρωθυπουργό πρότυπο για τις σκληρές πολιτικές μετανάστευσης του Τραμπ και την υποστήριξη του χριστιανικού συντηρητισμού.