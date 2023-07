Ολλανδία: Μία γυναίκα νεκρή από σφοδρή καλοκαιρινή καταιγίδα - Ριπές ανέμου 145 χλμ την ώρα

Μια γυναίκα στην ολλανδική πόλη Χάαρλεμ έχασε τη ζωή της την Τετάρτη καθώς χτυπήθηκε από δέντρο που έπεσε κατά τη διάρκεια μιας σπάνιας, σφοδρής καλοκαιρινής καταιγίδας, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Nu.nl επικαλούμενο την τοπική αστυνομία.

Η 51χρονη γυναίκα σκοτώθηκε όταν ένα δέντρο έπεσε στο αυτοκίνητο που βρισκόταν. Στο Άμστερνταμ αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και δεκάδες δέντρα ξεριζώθηκαν.

Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στην αεροπορική και σιδηροδρομική κυκλοφορία στην Ολλανδία το πρωί της Τετάρτης, καθώς οι αρχές καλούσαν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους καθώς η καταιγίδα Poly έπληξε τα ολλανδικά παράλια με ριπές ανέμου ταχύτητας ακόμα και 145 χλμ την ώρα.

We adviseren vanwege #stormpoly om in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Friesland NIET de weg op te gaan. Waarom zie je in het filmpje hieronder, vanaf de #A9 bij Uitgeest. Meer info: https://t.co/dXmrfEIZSz pic.twitter.com/I9Rl9AvpKk