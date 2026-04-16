Ολλανδία: Η αεροπορική εταιρεία KLM ακυρώνει 160 πτήσεις λόγω έλλειψης καυσίμων

Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM ανακοίνωσε ότι θα ακυρώσει 160 πτήσεις στην Ευρώπη τον επόμενο μήνα λόγω της αύξησης του κόστους των καυσίμων.

Ο ολλανδικός βραχίονας του αεροπορικού ομίλου Air France KLM ανέφερε ότι οι ακυρώσεις αφορούν λιγότερο από το 1% του συνολικού αριθμού των ευρωπαϊκών πτήσεών της. Η KLM διευκρίνισε επίσης ότι δεν αντιμετωπίζει έλλειψη καυσίμων.

Η εξέλιξη έρχεται καθώς ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, προειδοποίησε ότι τα αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών που διαθέτει η Ευρώπη επαρκούν για περίπου έξι εβδομάδες.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι ενδέχεται «σύντομα» να υπάρξουν ακυρώσεις πτήσεων, εάν συνεχιστεί η παρεμπόδιση στις ενεργειακές προμήθειες λόγω του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν.

Όπως ανέφερε, οι επιπτώσεις θα μεταφραστούν σε «υψηλότερες τιμές καυσίμων, υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου και αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας», με ορισμένες περιοχές του κόσμου να πλήττονται περισσότερο από άλλες.