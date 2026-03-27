Οι ΗΠΑ μπορούν να επιβεβαιώσουν με βεβαιότητα ότι έχουν καταστρέψει περίπου το ένα τρίτο του τεράστιου πυραυλικού οπλοστασίου του Ιράν, την ώρα που ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη χώρα πλησιάζει τον έναν μήνα, σύμφωνα με πέντε άτομα που γνωρίζουν την αμερικανική αντικατασκοπεία, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η κατάσταση ενός ακόμη τρίτου είναι λιγότερο σαφής, αλλά οι βομβαρδισμοί πιθανότατα έχουν προκαλέσει ζημιές, καταστροφές ή έχουν θάψει αυτούς τους πυραύλους σε υπόγειες σήραγγες και καταφύγια, ανέφεραν τέσσερις από τις πηγές.

Μία από τις πηγές δήλωσε ότι παρόμοια είναι η εικόνα και για τις δυνατότητες των drones του Ιράν, σημειώνοντας ότι υπάρχει κάποιος βαθμός βεβαιότητας ότι περίπου το ένα τρίτο έχει καταστραφεί.

Η εκτίμηση, η οποία δεν είχε δημοσιευτεί προηγουμένως, δείχνει ότι ενώ οι περισσότεροι πύραυλοι του Ιράν είναι είτε κατεστραμμένοι είτε μη προσβάσιμοι, η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικό απόθεμα και ενδέχεται να μπορέσει να ανακτήσει ορισμένους θαμμένους ή κατεστραμμένους πυραύλους μετά το τέλος των εχθροπραξιών.

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται σε αντίθεση με τις δημόσιες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, την Πέμπτη, ότι το Ιράν έχει απομείνει με «πολύ λίγους πυραύλους». Παράλληλα, φάνηκε να αναγνωρίζει την απειλή από τους εναπομείναντες ιρανικούς πυραύλους και drones για τυχόν μελλοντικές αμερικανικές επιχειρήσεις με στόχο τη διασφάλιση των οικονομικά κρίσιμων Στενών του Ορμούζ.

Το Reuters ανέφερε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στις ιρανικές ακτές κατά μήκος των Στενών.

«Το πρόβλημα με τα Στενά είναι το εξής: ας πούμε ότι κάνουμε εξαιρετική δουλειά. Λέμε ότι καταστρέψαμε το 99% (των πυραύλων τους). Το 1% είναι απαράδεκτο, γιατί το 1% σημαίνει ένας πύραυλος που θα χτυπήσει το κύτος ενός πλοίου αξίας $1 δισ.», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεοπτική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Πέμπτη.

Ερωτηθείς για σχόλιο, αξιωματούχος του Πενταγώνου ανέφερε ότι οι ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones έχουν μειωθεί περίπου κατά 90% από την έναρξη του πολέμου. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ «έχει επίσης πλήξει ή καταστρέψει πάνω από το 66% των ιρανικών εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων, drones και ναυτικών υποδομών και ναυπηγείων», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Σεθ Μόλτον, βετεράνος του Σώματος Πεζοναυτών που υπηρέτησε σε τέσσερις αποστολές στο Ιράκ, αρνήθηκε να σχολιάσει τα ευρήματα του Reuters, αλλά αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς του Τραμπ σχετικά με τον αντίκτυπο του πολέμου στο οπλοστάσιο του Ιράν.

«Αν το Ιράν είναι έξυπνο, έχει διατηρήσει μέρος των δυνατοτήτων του -δεν χρησιμοποιεί όλα όσα διαθέτει. Και περιμένει την κατάλληλη στιγμή», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Μόλτον.

Οι ιρανικοί πύραυλοι είναι κύριος στόχος των ΗΠΑ

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει ότι στόχος της είναι να αποδυναμώσει τον ιρανικό στρατό, βυθίζοντας το ναυτικό του, καταστρέφοντας τις δυνατότητες πυραύλων και drones και διασφαλίζοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.

Η Κεντρική Διοίκηση έχει αναφέρει ότι η επιχείρηση, γνωστή επίσημα ως "Epic Fury", προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ή ακόμη και ταχύτερα από τα αρχικά σχέδια που είχαν τεθεί πριν από την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι αμερικανικές επιδρομές έχουν πλήξει περισσότερους από 10.000 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους έως την Τετάρτη και, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση, έχουν βυθίσει το 92% των μεγάλων πλοίων του ιρανικού ναυτικού. Ο αμερικανικός στρατός έχει δημοσιεύσει εικόνες από επιθέσεις σε εργοστάσια παραγωγής οπλισμού στο Ιράν και έχει τονίσει ότι δεν στοχεύει μόνο αποθέματα πυραύλων και drones, αλλά και τη βιομηχανία που τα παράγει.

Παρόλα αυτά, η Κεντρική Διοίκηση έχει αποφύγει να δηλώσει με ακρίβεια πόσο από το πυραυλικό ή drone οπλοστάσιο του Ιράν έχει καταστραφεί.

Μία πηγή ανέφερε ότι μέρος του προβλήματος είναι ο προσδιορισμός του πόσοι ιρανικοί πύραυλοι βρίσκονταν αποθηκευμένοι σε υπόγεια καταφύγια πριν από την έναρξη του πολέμου. Οι ΗΠΑ δεν έχουν αποκαλύψει την εκτίμησή τους για το μέγεθος του προπολεμικού πυραυλικού αποθέματος του Ιράν.

Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι το Ιράν διέθετε 2.500 βαλλιστικούς πυραύλους ικανούς να φτάσουν στο Ισραήλ πριν από τον πόλεμο. Περισσότεροι από 335 εκτοξευτές πυραύλων έχουν "εξουδετερωθεί", που αντιστοιχεί στο 70% της εκτοξευτικής ικανότητας του Ιράν, δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν έχουν αποκαλύψει δημόσια πόσους πυραύλους πιστεύουν ότι εξακολουθεί να διαθέτει το Ιράν. Ιδιωτικά, αναγνωρίζουν ότι η εξάλειψη του εναπομείναντος 30% της ικανότητας του Ιράν θα είναι συγκριτικά πιο δύσκολη.

Το Ιράν συνεχίζει να πυροβολεί γειτονικές χώρες

Παρά την ένταση των αμερικανικών επιδρομών, το Ιράν έχει δείξει ότι δεν έχει εξαντλήσει τα όπλα του.

Μόνο την Πέμπτη, εκτόξευσε 15 βαλλιστικούς πυραύλους προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μαζί με 11 drones, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ.

Έχει επίσης επιδείξει νέες δυνατότητες. Την περασμένη εβδομάδα, ιρανικές δυνάμεις εκτόξευσαν για πρώτη φορά πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, στοχεύοντας τη στρατιωτική βάση ΗΠΑ–Ηνωμένου Βασιλείου στο Ντιέγκο Γκαρσία, στον Ινδικό Ωκεανό.

Τα υπόγεια δίκτυα του Ιράν

Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος εξέφρασε σκεπτικισμό σχετικά με την ικανότητα των ΗΠΑ να μπορούν να αξιολογήσουν με ακρίβεια τις πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν, εν μέρει επειδή δεν είναι σαφές πόσοι πύραυλοι βρίσκονται υπόγεια και παραμένουν προσβάσιμοι. "Δεν ξέρω αν θα έχουμε ποτέ έναν ακριβή αριθμό", τόνισε.

Ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ αναγνώρισε την πρόκληση που θέτει το εκτεταμένο δίκτυο σηράγγων του Ιράν σε δηλώσεις του στις 19 Μαρτίου, λέγοντας ότι "Το Ιράν είναι μια τεράστια χώρα. Και όπως η Χαμάς και οι σήραγγές της (στη Γάζα), έχουν διοχετεύσει κάθε βοήθεια, κάθε οικονομική ανάπτυξη, ανθρωπιστική βοήθεια, σε σήραγγες και πυραύλους."

"Αλλά τους εντοπίζουμε συστηματικά, αμείλικτα και με συντριπτική ισχύ, όπως καμία άλλη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο, και τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους", πρόσθεσε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το ποσοστό των πυραύλων ή των drones που έχουν καταστραφεί.