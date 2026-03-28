Οι Χούθι εξαπέλυσαν δεύτερη επίθεση κατά του Ισραήλ σε λιγότερο από 24 ώρες

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι πρόκεινται στο Ιράν, δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν δεύτερη επίθεση κατά του Ισραήλ μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες χρησιμοποιώντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη και δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τις επόμενες ημέρες, δήλωσε σήμερα ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της οργάνωσης, ο Γιαχία Σάρι, σε τηλεοπτική του ομιλία.

Η εμπλοκή των Χούθι στη σύγκρουση και η ανάληψη της ευθύνης για μια δεύτερη επίθεση σήμερα κατά του Ισραήλ εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αυξάνει τις περιφερειακές εντάσεις, κυρίως λόγω της ικανότητάς τους να πλήττουν στόχους πολύ πέρα από την Υεμένη και να διαταράσσουν τις θαλάσσιες οδούς γύρω από την Αραβική Χερσόνησο και την Ερυθρά Θάλασσα, όπως έκαναν σε ένδειξη υποστήριξης της Χαμάς στη Γάζα μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Σε ανακοίνωση στην πλατφόρμα X, ο εκπρόσωπός τους δήλωσε ότι οι Χούθι εκτόξευσαν "πύραυλους κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη" προς "ζωτικούς και στρατιωτικούς στόχους" στο Ισραήλ.

Οι αντάρτες, οι οποίοι στοχοθετούσαν τακτικά το Ισραήλ μεταξύ 2023 και 2025 σε ένδειξη υποστήριξης στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, είχαν αναλάβει νωρίτερα σήμερα την ευθύνη για την πρώτη τους επίθεση κατά του Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.