Ο Τραμπ υπόσχεται ότι θα βοηθήσει την οικονομία της Ουγγαρίας, αν εκλεγεί ξανά ο Όρμπαν

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε την Παρασκευή ότι θα «ενισχύσει» την ουγγρική οικονομία αν ο σύμμαχός του, ο εθνικιστής λαϊκιστής πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, εξασφαλίσει νέα θητεία στις βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται αύριο Κυριακή.

«Η κυβέρνησή μου είναι έτοιμη να αξιοποιήσει την πλήρη οικονομική ισχύ των ΗΠΑ για να ενισχύσει την οικονομία της Ουγγαρίας, όπως έχουμε κάνει στο παρελθόν για σπουδαίους συμμάχους μας, αν ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν και ο ουγγρικός λαός το χρειαστούν ποτέ», διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, δηλώνοντας «ενθουσιασμένος» για την ιδέα να «επενδύσει στη μελλοντική ευημερία που θα φέρει η συνέχιση του ηγετικού ρόλου του Όρμπαν!».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε την υποστήριξή του προς τον Βίκτορ Ορμπαν, δύο μέρες πριν από τις εθνικές εκλογές στην Ουγγαρία.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έκανε λόγο για έναν «πραγματικά ισχυρό και δυναμικό ηγέτη, με αποδεδειγμένο ιστορικό επιτευγμάτων», ενώ κάλεσε τους Ούγγρους να πάνε στις κάλπες και να τον ψηφίσουν.

«Αγωνίζεται για τη σπουδαία χώρα και τον λαό του και τους αγαπά – ακριβώς όπως εγώ για τις ΗΠΑ. Ο Βίκτορ εργάζεται σκληρά για να προστατεύσει την Ουγγαρία, να αναπτύξει την οικονομία, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να προωθήσει το εμπόριο, να σταματήσει την παράνομη μετανάστευση και να διασφαλίσει τον ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΞΗ!», τονίζει αρχικά.

«Οι σχέσεις μεταξύ Ουγγαρίας και ΗΠΑ έχουν φτάσει σε νέα ύψη συνεργασίας και θεαματικών επιτευγμάτων υπό τη διοίκησή μου, χάρη, σε μεγάλο βαθμό, στον πρωθυπουργό Ορμπαν. Ανυπομονώ να συνεχίσω να συνεργάζομαι στενά μαζί του, ώστε και οι δύο χώρες μας να προχωρήσουν περαιτέρω σε αυτόν τον καταπληκτικό δρόμο προς την ΕΠΙΤΥΧΙΑ και τη συνεργασία. Ημουν περήφανος που ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΑ τον Βίκτορ για την επανεκλογή του το 2022, και είναι τιμή μου να το κάνω ξανά», αναφέρει και καταλήγει:

«Η ημέρα των εκλογών είναι η Κυριακή, 12 Απριλίου 2026. Ούγγροι: ΒΓΕΙΤΕ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΤΕ ΤΟΝ ΒΙΚΤΟΡ ΟΡΜΠΑΝ. Είναι ένας αληθινός φίλος, μαχητής και ΝΙΚΗΤΗΣ, και έχει την πλήρη και απόλυτη υποστήριξή μου για την επανεκλογή του. Δεν θα σας απογοητεύσει».