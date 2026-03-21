Η κυβέρνηση Τραμπ καταρτίζει στρατηγικές και εξετάζει επιλογές για την εξασφάλιση ή την απομάκρυνση των πυρηνικών υλικών του Ιράν, σύμφωνα με πολλές πηγές που έχουν ενημερωθεί για τις συζητήσεις, καθώς η στρατιωτική εκστρατεία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης εισέρχεται σε μια πιο αβέβαιη φάση.

Ο χρόνος διεξαγωγής μιας τέτοιας επιχείρησης - αν ο πρόεδρος Τραμπ δώσει την εντολή - παρέμενε ασαφής την Παρασκευή το βράδυ. Μια πηγή ανέφερε ότι δεν έχει λάβει ακόμη καμία απόφαση.

Ωστόσο, ο σχεδιασμός έχει επικεντρωθεί στην πιθανή ανάπτυξη δυνάμεων από τη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων (Joint Special Operations Command), την ελίτ στρατιωτική μονάδα που συχνά αναλαμβάνει τις πιο ευαίσθητες αποστολές κατά της διάδοσης πυρηνικών όπλων, όπως δήλωσαν δύο από τις πηγές στο CBS News.

Μια εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η προετοιμασία είναι αρμοδιότητα του Πενταγώνου.