Ο πρόεδρος της Ινδονησίας Πραμπόβο μεταβαίνει στη Ρωσία για το πετρέλαιο

Ο ινδονήσιος πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάντο αναχωρεί σήμερα αεροπορικώς για τη Μόσχα, όπου θα συναντηθεί με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, με την ενέργεια στο επίκεντρο των συνομιλιών, καθώς οι τιμές του πετρελαίου έχουν απογειωθεί εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η προεδρία της Ινδονησίας επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο αρχηγός του κράτους επρόκειτο να ταξιδέψει για τη ρωσική πρωτεύουσα απόψε.

Το πετρέλαιο, «στρατηγικής σημασίας για το ινδονησιακό έθνος», θα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη, ανέφερε χθες ο επικεφαλής της διπλωματίας του αρχιπελάγους Σουτζιόνο -- ο οποίος, όπως πολλοί συμπατριώτες του, δεν χρησιμοποιεί παρά ένα όνομα.

«Θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Πούτιν και θα συζητήσει μαζί του για την παγκόσμια γεωπολιτική κατάσταση και, βέβαια, για την κατάσταση όσον αφορά την ενέργεια», είπε ο υπουργός.

Ο Πραμπόβο Σουμπιάντο, που επισκέφθηκε πρόσφατα την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, διαβεβαίωνε την περασμένη εβδομάδα ότι θα πάει «παντού» για να εξασφαλίσει τον απρόσκοπτο εφοδιασμό της χώρας του με πετρέλαιο.

Αν και η Ινδονησία παράγει πετρέλαιο, εισάγει περισσότερο από όσο εξάγει. Βρίσκεται εξαιτίας αυτού υπό πίεση, λόγω της ανόδου των τιμών που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο του στενού του Χορμούζ, θαλάσσια αρτηρία με μεγάλη σημασία για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με μαύρο χρυσό.

Στα τέλη Μαρτίου, η Τζακάρτα ανακοίνωσε δελτίο στην πώληση καυσίμων και ότι στο δημόσιο θα εφαρμόζεται μέχρι νεοτέρας μια ημέρα τηλεργασίας ώστε να εξοικονομηθούν τα αποθέματα πετρελαίου της χώρας.

Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα δεν αυξηθούν οι τιμές λιανικής των καυσίμων, άμεσα τουλάχιστον.

Τον περασμένο μήνα, ο ρώσος πρεσβευτής στην Ινδονησία Σεργκέι Ταλτσιόνοφ δήλωνε στον Τύπο ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να πουλήσει πετρέλαιο στο αρχιπέλαγος, αν το έχει «ανάγκη».

Το 2025, η Τζακάρτα εντάχθηκε στη συμμαχία BRICS+, διευρυμένη συμμαχία αναδυόμενων οικονομιών, με ιδρυτικά μέλη τη Ρωσία και την Κίνα.

Ταυτόχρονα, ο Πραμπόβο Σουμπιάντο διατηρεί καλή σχέση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο υπέγραψε συμφωνία για το εμπόριο -- ενώ έκανε τη χώρα «συμβούλιο ειρήνης» του ρεπουμπλικάνου, που επινοήθηκε για να προωθηθεί η ειρήνευση και η ανοικοδόμηση στη Γάζα μετά την κατάπαυση του πυρός τη 10η Οκτωβρίου, ωστόσο πιστεύεται πως έχει ευρύτερη στόχευση.

Ο αρχηγός του ινδονησιακού κράτους έχει δεσμευτεί να στείλει 8.000 στρατιωτικούς στη Λωρίδα της Γάζας σε ειρηνευτικό ρόλο υπό την αιγίδα του «συμβουλίου ειρήνης», ωστόσο έχει αποκλείσει η χώρα του να καταβάλει το δισεκατομμύριο δολάρια που απαιτεί ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ για να γίνει η Ινδονησία μόνιμο μέλος του οργάνου αυτού.