Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία αναμένει «σύντομα» λύση στο θέμα των F-35

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, μίλησε την Παρασκευή για το ζήτημα των ρωσικών πυραύλων S-400 που συνεχίζει να κατέχει η Άγκυρα και των αμερικανικών αεροσκαφών F-35 που θέλει να αποκτήσει η Τουρκία.

Υπενθυμίζεται πως λόγω των ρωσικών S-400 οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στην Τουρκία το 2020, αποκλείοντας την Άγκυρα από την αγορά των αεροσκαφών.

Σε παρέμβαση του στο Διπλωματικό Φόρουμ της Αττάλειας, ο Αμερικανός διπλωμάτης συνέδεσε τις επιδιώξεις της Τουρκίας με την Ελλάδα.

«Πιστεύω ότι το ζήτημα με τα S-400 θα επιλυθεί σύντομα. Από τη σκοπιά του αφεντικού μου (Ντόναλντ Τραμπ), η ένταξη στο πρόγραμμα F-35 δεν αποτελεί πρόβλημα. Η Ελλάδα διαθέτει S-300 και F-35» είπε ο Μπάρακ.

Tom Barrack, US Ambassador to Turkey:



"I think you're going to see the S-400 solution solved soon. From my boss's point of view, acceptance into an F-35 program is fine. Greece has S-300s and F-35s. So the Greece-Turkey issue is another historic issue I won't even attempt to get… pic.twitter.com/i31cgKyFTE — Mintel World (@mintelworld) April 17, 2026

«Όσο για το ζήτημα Ελλάδας-Τουρκίας, πρόκειται για ένα ακόμη ιστορικό ζήτημα στο οποίο δεν θα προσπαθήσω καν να αναφερθώ, γιατί θα μου απαγορεύσουν να ξαναπάω στη Μύκονο!» είπε με χιουμοριστική διάθεση.

Υπενθυμίζεται πως ο Μπάρακ είχε μιλήσει και τον Δεκέμβριο του 2025 από τη Ντόχα για την πιθανότητα που θέλει την Τουρκία να απομακρύνει τα S-400 που κατέχει, ώστε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35, λέγοντας πως «πεποίθησή μου, είπε, είναι ότι αυτά τα ζητήματα θα επιλυθούν τους επόμενους 4-6 μήνες».