Ο Πούτιν κήρυξε προσωρινή εκεχειρία με την Ουκρανία λόγω Πάσχα

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία για όλη τη διάρκεια των εορτών του Ορθόδοξου Πάσχα, όπως γνωστοποίησε το Κρεμλίνο την Πέμπτη, μετά και την πρόταση του Κιέβου για παύση των εχθροπραξιών.

Η προσωρινή εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ στις 4 μ.μ. ώρα Μόσχας, το Σάββατο 11 Απριλίου, και θα διαρκέσει έως το τέλος της ημέρας την Κυριακή 12 Απριλίου.

«Με απόφαση του Ανώτατου Αρχηγού, Β.Β. Πούτιν, και ενόψει της επικείμενης ορθόδοξης εορτής του Πάσχα (Ανάσταση του Χριστού), κηρύσσεται κατάπαυση του πυρός από τις 16:00 (13:00 GMT) της 11ης Απριλίου έως το τέλος της ημέρας της 12ης Απριλίου 2026», ανέφερε η ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Το Κρεμλίνο σημείωσε ότι αναμένει από την ουκρανική πλευρά να τηρήσει την ίδια στάση, υιοθετώντας αντίστοιχη εκεχειρία για την περίοδο του Πάσχα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις έλαβαν εντολή να διακόψουν τις επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, παραμένοντας ωστόσο σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων επιθετικών ενεργειών ή προκλήσεων.

Το Κρεμλίνο διευκρίνισε ότι έχουν δοθεί οδηγίες στον υπουργό Άμυνας, Αντρέι Μπελοούσοφ, και στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Βαλέρι Γκεράσιμοφ, για την εφαρμογή της παύσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων, με παράλληλη διατήρηση της ετοιμότητας των στρατευμάτων για την αποτροπή πιθανών ενεργειών από την ουκρανική πλευρά.