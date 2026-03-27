Ο Ίλον Μασκ συμμετείχε σε τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ινδού πρωθυπουργού Μόντι, που έγινε την Τρίτη και αφορούσε τον πόλεμο στο Ιράν, γράφει σήμερα η εφημερίδα New York Times επικαλούμενη δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Δεν είναι σαφές γιατί ο Μασκ ήταν στην τηλεφωνική συνομιλία ή εάν μίλησε, γράφει η εφημερίδα.

Γουίτκοφ: Η Ουάσινγκτον περιμένει την απάντηση του Ιράν

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε απόψε ότι η Ουάσινγκτον ελπίζει πως θα έχει συναντήσεις με το Ιράν αυτήν την εβδομάδα.

«Πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν συναντήσεις αυτήν την εβδομάδα. Ασφαλώς το ελπίζουμε», ανέφερε ο Γουίτκοφ μιλώντας σε ένα επενδυτικό φόρουμ στο Μαϊάμι της Φλόριντας.

«Έχουμε στο τραπέζι μια συμφωνία 15 σημείων, την οποία οι Ιρανοί έχουν για κάποιο διάστημα. Αναμένουμε μια απάντηση από αυτούς και θα λυθούν όλα», πρόσθεσε.



