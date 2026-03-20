Ο κυκλώνας Νάρελ πλήττει την Αυστραλία: Έντονες βροχοπτώσεις και διακοπές ρεύματος

Ο ισχυρός τροπικός κυκλώνας Νάρελ έπληξε την Παρασκευή τη βορειοανατολική ακτή της Αυστραλίας, προκαλώντας καταστροφικούς ανέμους, έντονες βροχοπτώσεις και διακοπές ρεύματος, ενώ οι αρχές προέτρεπαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Σύμφωνα με το Reuters, ο κυκλώνας Νάρελ έπληξε απομακρυσμένες περιοχές της περιοχής του Άπω Βορρά του Κουίνσλαντ ως σύστημα κατηγορίας 4, ένα βαθμό κάτω από την ισχυρότερη κατηγορία 5, με ανέμους που έφταναν τα 195 χλμ/ώρα (120 μίλια/ώρα), σύμφωνα με τις αρχές.

«Υπάρχει πολλή βροχή σε αυτό το σύστημα και καθώς κινείται θα είναι έντονη και γρήγορη», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Κουίνσλαντ, Ντέιβιντ Κρισαφούλι, σε συνέντευξη Τύπου νωρίτερα την Παρασκευή.

Η καταιγίδα υποβαθμίστηκε σε τροπικό κυκλώνα κατηγορίας 3 καθώς κινήθηκε προς την ενδοχώρα, αλλά θα συνεχίσει να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις καιρικές συνθήκες στο Βόρειο Κουίνσλαντ, ανέφερε η Μετεωρολογική Υπηρεσία σε απογευματινή ενημέρωση.

Ο Κρισαφούλι είπε ότι οι αρχικές αναφορές υποδηλώνουν ότι έχουν σημειωθεί κάποιες δομικές ζημιές και έχουν πέσει μερικά δέντρα, αλλά ο αντίκτυπος ήταν σχετικά ελάχιστος.

Ομάδες διάσωσης και επέμβασης, συμπεριλαμβανομένων συνεργείων ηλεκτρικού ρεύματος, εργαζομένων στον τομέα της υγείας και ασθενοφόρων, είχαν ήδη τοποθετηθεί σε θέσεις για να αναλάβουν προσπάθειες αποκατάστασης, εάν χρειαστεί.

Η Rio Tinto RIO.AX έκλεισε προσωρινά τα δύο ορυχεία βωξίτη της, Amrun και Andoom, στο βόρειο Κουίνσλαντ και δήλωσε ότι ενεργοποίησε τα σχέδια αντιμετώπισης κυκλώνων. Τα ορυχεία αυτά παράγουν περίπου 30 εκατομμύρια μετρικούς τόνους βωξίτη ετησίως.

«Εστιάζουμε στο να διασφαλίσουμε ότι το προσωπικό μας είναι ασφαλές και οι δραστηριότητές μας προστατευμένες. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα», δήλωσε η Rio.

Ο κυκλώνας Νάρελ έπληξε την ξηρά περίπου 550 χλμ. (340 μίλια) βόρεια του Cairns, της πύλης προς το Βόρειο Κουίνσλαντ και το Μεγάλο Κοραλλιογενές Φράγμα.

Ορισμένοι κάτοικοι εκκενώθηκαν σε κοινοτικά κέντρα πριν χτυπήσει ο κυκλώνας, με προειδοποιήσεις για καταιγίδα να εκτείνονται σε μια ακτογραμμή 600 χλμ. (370 μιλίων).

Η Λουκρητία Χουέν, η οικογένεια της οποίας βρίσκεται στο Κέντρο Ευημερίας στην αγροτική πόλη Κοέν, δήλωσε στο ABC News ότι η παροχή νερού είχε διακοπεί και οι άνθρωποι βασίζονταν σε αποθέματα εμφιαλωμένου νερού.

«Τα συναισθήματα είναι έντονα, ειδικά χωρίς νερό και ρεύμα, αλλά όλοι βρίσκονται σε ετοιμότητα», δήλωσε η Χουέν.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία ανέφερε ότι ο κυκλώνας αναμένεται να εξασθενήσει καθώς κινείται δυτικά κατά μήκος της χερσονήσου Κέιπ Γιορκ τις επόμενες 18 ώρες.