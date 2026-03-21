Ο ΔΟΑΕ ζητά αυτοσυγκράτηση μετά την επίθεση στη Νατάνζ του Ιράν

Ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) Ραφαέλ Γκρόσι επανέλαβε «την έκκλησή του για στρατιωτική αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος πυρηνικού δυστυχήματος», ανέφερε σήμερα η υπηρεσία του ΟΗΕ στην πλατφόρμα X, έπειτα από ένα πλήγμα στο Ιράν.

«Ο ΔΟΑΕ ενημερώθηκε από το Ιράν ότι η πυρηνική εγκατάσταση στη Νατάνζ υπέστη επίθεση σήμερα. Καμία αύξηση των επιπέδων ραδιενέργειας εξωτερικά της εγκατάστασης δεν έχει αναφερθεί», πρόσθεσε.