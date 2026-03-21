Ο ΔΟΑΕ ζητά αυτοσυγκράτηση μετά την επίθεση στη Νατάνζ του Ιράν

Ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) Ραφαέλ Γκρόσι επανέλαβε «την έκκλησή του για στρατιωτική αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος πυρηνικού δυστυχήματος», ανέφερε σήμερα η υπηρεσία του ΟΗΕ στην πλατφόρμα X, έπειτα από ένα πλήγμα στο Ιράν.
«Ο ΔΟΑΕ ενημερώθηκε από το Ιράν ότι η πυρηνική εγκατάσταση στη Νατάνζ υπέστη επίθεση σήμερα. Καμία αύξηση των επιπέδων ραδιενέργειας εξωτερικά της εγκατάστασης δεν έχει αναφερθεί», πρόσθεσε.
The IAEA has been informed by Iran that the Natanz nuclear site was attacked today. No increase in off-site radiation levels reported. IAEA is looking into the report.— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 21, 2026
