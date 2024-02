«Ο βασιλιάς έχει καρκίνο». Αυτός είναι ο τίτλος των περισσοτέρων βρετανικών εφημερίδων σήμερα μετά την χθεσινή σοκαριστική ανακοίνωση του παλατιού ότι ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκε με κακοήθη όγκο.

Όπως επισημαίνει το εν λόγω δελτίο Τύπου, ήδη από χθες, Δευτέρα, ξεκίνησε η θεραπεία του βασιλιά ενώ οι γιατροί έχουν συστήσει στον Βρετανό μονάρχη να απέχει από τις δημόσιες εμφανίσεις του. Έτσι, αποφασίστηκε ότι μέρος των υποχρεώσεων του θα αναλάβει ο διάδοχος του θρόνου, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ. Παρ' όλα αυτά ο βασιλιάς θα εξακολουθήσει να ασκεί τα λεγόμενα «κρατικά του καθήκοντα», δηλαδή να συναντά κάθε εβδομάδα τον βρετανό πρωθυπουργό, Ρίσι Σούνακ, και να υπογράφει κρατικά έγραφα.

Η ανακοίνωση του παλατιού σημειώνει επίσης ότι ο καρκίνος εντοπίστηκε σε εξετάσεις που έκανε για την πρόσφατη επέμβαση στο προστάτη. «Εντοπίστηκε κάτι στο οργανισμό του, που ανησύχησε τους γιατρούς», λέει χαρακτηριστικά το παλάτι, επισημαίνοντας παράλληλα πως «οι διαγνωστικές εξετάσεις που ακολούθησαν εντόπισαν μια μορφή καρκίνου».

Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη ούτε πού βρίσκεται ο καρκίνος ούτε πολύ περισσότερο το στάδιο της ανάπτυξης του. Αν και πολλά δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι είναι σε αρχική μορφή. Γι' αυτό και ο βασιλιάς δεν ανησυχεί και είναι εξαιρετικά αισιόδοξος για την πορεία της ασθένειάς του, όπως επισημαίνει η Daily Mail.

O βασιλιάς ενημέρωσε τηλεφωνικά για την κατάσταση της υγείας του και τους δύο γιους του πριν βγει η ανακοίνωση από το παλάτι. Ο πρίγκιπας Χάρι, που ζει στις ΗΠΑ με την οικογένεια του, θα ταξιδέψει τις επόμενες μέρες για το Λονδίνο για να βρεθεί κοντά στον πατέρα του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι πρωτοφανές να ανακοινώνεται από τα ανάκτορα η κατάσταση της υγείας του βρετανού μονάρχη. Όπως όμως είχε ανακοινώσει ο ίδιος ο βασιλιάς Κάρολος, όταν ανέλαβε τα καθήκοντα του πριν από 17 μήνες, αυτή την παράδοση ήθελε να την αλλάξει.

Και φαίνεται ότι κάνει πράξη την δέσμευση του, έχοντας μάλιστα πολύ θετικό αντίκτυπο. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς πως, όταν ανακοίνωσε την επέμβαση που έκανε για υπετροφία του προστάτη πριν από δύο εβδομάδες, αυξήθηκαν κατά 240% οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο για το συγκεκριμένο θέμα.

