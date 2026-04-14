NYT: Το Ιράν αποδέχεται αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου μόνο για μια πενταετία

Όπως είναι γνωστό, οι ΗΠΑ ζήτησαν από το Ιράν να αναστείλει τον εμπλουτισμό ουρανίου για 20 χρόνια κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στην Ισλαμαμπάντ και η Τεχεράνη υπέβαλε επίσημη απάντηση τη Δευτέρα λέγοντας ότι θα συμφωνήσει να το πράξει μόνο για πέντε χρόνια, σύμφωνα με τους New York Times, οι οποίοι επικαλούνται δύο ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους και έναν Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση, προσθέτοντας ότι το Ιράν απορρίπτει επίσης τα αμερικανικά αιτήματα για την απομάκρυνση του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού.

Αν και οι Ιρανοί φέρονται να δήλωσαν ότι θα αραιώσουν το εμπλουτισμένο υλικό, θα μπορούσαν να αντιστρέψουν αυτό το βήμα σε μεταγενέστερη ημερομηνία και να το εμπλουτίσουν ξανά σε οπλική κατάσταση.

Οι αξιωματούχοι που επικαλούνται οι New York Times λένε επίσης ότι διεξάγονται συνομιλίες για έναν ακόμη γύρο συνομιλιών πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά δεν έχουν γίνει σχέδια.