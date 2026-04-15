Νετανιάχου: Στόχος των συνομιλιών η διάλυση της Χεζμπολάχ και η βιώσιμη ειρήνη

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Τετάρτη ότι ο στρατός συνεχίζει τα πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ και ότι βρίσκεται κοντά στο να «συντρίψει» την Μπιντ Τζμπέιλ, καθώς αυξάνονται οι πιέσεις για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Παρόλα αυτά, διευκρίνισε ότι είναι πολύ νωρίς για να πει πώς θα τελειώσουν οι συνομιλίες με το Ιράν ή πως θα εξελιχθούν.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι έχει δώσει εντολή στον στρατό να συνεχίσει την ενίσχυση της ζώνης ασφαλείας στο νότιο Λίβανο.

Όσον αφορά το Ιράν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ενημερώνουν διαρκώς το Ισραήλ και ότι οι δύο χώρες είναι ευθυγραμμισμένες. Σε περίπτωση που αποτύχει η εκεχειρία με το Ιράν, «είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο», σημείωσε.

Ενώ τόνισε ότι «οι Αμερικανοί σύμμαχοί μας, μας ενημερώνουν για τις επαφές με το Ιράν και είμαστε σύμφωνοι για τους στόχους».

«Δύο είναι ι στόχοι στις συνομιλίες με τον Λίβανο, η διάλυση της Χεζμπολάχ και η βιώσιμη ειρήνη», επεσήμανε.