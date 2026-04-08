Νέο ηχητικό ντοκουμέντο: Ο ΥΠΕΞ της Ουγγαρίας προσφέρθηκε να μεταφέρει έγγραφο της ΕΕ στη Μόσχα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας προσφέρθηκε να στείλει στον Ρώσο ομόλογό του ένα έγγραφο σχετικά με την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με διαρροές ηχογραφημένων συνομιλιών που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας, και συνιστούν μια τελευταία ένδειξη των θερμών σχέσεων της Βουδαπέστης με τη Μόσχα.

Τα ηχητικά αποσπάσματα που δημοσίευσε μια κοινοπραξία ερευνητικών ειδησεογραφικών πρακτορείων, συμπεριλαμβανομένου του VSquare.org, είναι τα τελευταία σε μια σειρά διαρροών συνομιλιών που υποτίθεται ότι δείχνουν πώς η κυβέρνηση του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν έχει εργαστεί για να εξυπηρετήσει τα ρωσικά συμφέροντα και να υπονομεύσει τις προσπάθειες της ΕΕ να βοηθήσει την Ουκρανία.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές την αυθεντικότητα του ηχητικού περιεχομένου, αλλά ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η παρακολούθηση των τηλεφωνικών του κλήσεων είναι ένα «τεράστιο σκάνδαλο» και ο Όρμπαν διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με το ζήτημα αυτό.

Η δημοσιοποίηση των ηχογραφημένων συνομιλιών γίνεται λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές στις οποίες ο Όρμπαν, ως ένας εθνικιστής που συχνά διαφωνεί με τις Βρυξέλλες σε μια σειρά θεμάτων, αντιμετωπίζει την πιο δύσκολη πρόκληση της 16χρονης διακυβέρνησής του. Ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο φιλοευρωπαϊκός αντίπαλος του, οδεύει προς την νίκη την Κυριακή, η οποία θα μπορούσε να απομακρύνει τη Βουδαπέστη από τη Μόσχα.

«Θα σας το στείλω. Δεν είναι πρόβλημα», λέει ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο σε μια συνομιλία, αφού ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ λέει ότι η Μόσχα προσπαθεί να λάβει ένα έγγραφο σχετικά με τον ρόλο των μειονοτικών γλωσσών στις ενταξιακές συνομιλίες της Ουκρανίας με την ΕΕ.

Δεν είναι σαφές ποιο ήταν το εν λόγω έγγραφο και αν ήταν διαθέσιμο στο κοινό.

Εκπρόσωπος της ουγγρικής κυβέρνησης δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα για να σχολιάσει το θέμα. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο και από το Κρεμλίνο.

Φιλικές συνομιλίες

Η VSquare (κέντρο ερευνητικής δημοσιογραφίας στην Κεντρική Ευρώπη-σ.σ), η οποία εδρεύει στη Βαρσοβία, δημοσίευσε τον Μάρτιο ηχητικό μιας άλλης τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ Σιγιάρτο και Λαβρόφ.

Ένας εκπρόσωπος της VSquare δήλωσε τότε στο Reuters ότι το μέσο είχε επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές, ηχητικά αρχεία που απέκτησε χρησιμοποιώντας πηγές σε περισσότερες από μία χώρες και με τη βοήθεια ειδικών στον ήχο από το εξωτερικό.

Οι συνομιλίες στα τρία ηχητικά αποσπάσματα που δόθηκαν σήμερα στην δημοσιότητα δείχνουν ότι υπάρχει ένα φιλικό ύφος μεταξύ των συνομιλητών.

«Εύχομαι τα καλύτερα φίλε μου» λέει ο Λαβρόφ στο τέλος της συνομιλίας που αφορούσε τη σύσταση μιας διακυβερνητικής επιτροπής στη Βουδαπέστη. «Όποτε χρειαστείς κάτι είμαι στη διάθεση σου», λέει Σιγιάρτο.

Άλλες συζητήσεις που περιγράφονται λεπτομερώς σε γραπτή μορφή αφορούν τις προετοιμασίες για ένα ταξίδι του Όρμπαν στη Μόσχα το 2024, όταν η Ουγγαρία ασκούσε την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ, ή το μπλοκάρισμα μιας άλλης σειράς κυρώσεων της ΕΕ κατά της Μόσχας το 2025 λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία.

Σε ένα τρίτο ηχητικό απόσπασμα, ο Σιγιάρτο ζητά από τον Λαβρόφ λεπτομέρειες σχετικά με το τι συζητήθηκε σε μια συνάντηση μεταξύ των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα το 2025.

Ο Σιγιάρτο ταξιδεύει συχνά στη Μόσχα από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Στις 4 Μαρτίου, συναντήθηκε με τον Πούτιν για να συζητήσουν, μεταξύ άλλων θεμάτων, την προμήθεια πετρελαίου.

Απαντώντας στην κριτική ότι υπονομεύει τις προσπάθειες της ΕΕ να βοηθήσει την Ουκρανία, ο Όρμπαν λέει ότι στοχεύει να κρατήσει την Ουγγαρία έξω από τον πόλεμο και να προστατεύσει τα συμφέροντά της.