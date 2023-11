Νέο βίντεο αποκαλύπτει τη χρήση νοσοκομείου απο τη Χαμάς για τρομοκρατικούς σκοπούς

Ο εκπρόσωπος των IDF υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, αποκάλυψε νέες πληροφορίες που δείχνουν τη χρήση νοσοκομειακών εγκαταστάσεων στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς για τρομοκρατικούς σκοπούς, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης προς τα εθνικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Όπως δείχνει και το αποκαλυπτικό βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα καταγράφεται μια υπόγεια είσοδο στο νοσοκομείο Sheikh Hamad το οποίο συνδέεται με δίκτυο σηράγγων της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Να σημειωθεί ότι τον τρόπο που η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς χρησιμοποιεί νοσοκομεία και ιατρικές εγκαταστάσεις στη Λωρίδα της Γάζας, αποκάλυψαν και χθες οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις με νέα βίντεο και στοιχεία.

Σε ενημέρωση των διεθνών μέσων ενημέρωσης, ο εκπρόσωπος Τύπου των IDF, αποκάλυψαν νέες πληροφορίες των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών και στοιχεία που δείχνουν ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί χώρους μέσα ή κάτω από τα νοσοκομεία ως αρχηγεία και καταφύγια.

Βίντεο που παρουσιάστηκε δείχνει μια υπόγεια είσοδο στο νοσοκομείο Σεΐχ Χαμάντ, η οποία, όπως τόνισε ο Χαγκάρι, συνδέεται με τα δίκτυα τούνελ της τρομοκρατικής οργάνωσης. Ένα άλλο βίντεο δείχνει τους τρομοκράτες να ανοίγουν πυρ κατά Ισραηλινών στρατιωτών από το νοσοκομείο.

Τόνισε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν πληροφορίες για ένα δίκτυο τούνελ κάτω από το λεγόμενο Ινδονησιακό Νοσοκομείο, καθώς και αεροφωτογραφίες που δείχνουν εκτοξευτές ρουκετών μερικές δεκάδες μέτρα από το συγκρότημα. Παρουσίασε επίσης ηχογραφήσεις τηλεφωνημάτων μεταξύ αξιωματούχων της Χαμάς που περιγράφουν τη χρήση των αποθεμάτων καυσίμων που ανήκουν στο Ινδονησιακό Νοσοκομείο.

Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει, με αποδείξεις, τη Χαμάς ότι έχει την κύρια βάση των επιχειρήσεών της κάτω από το νοσοκομείο Σίφα, το μεγαλύτερο ιατρικό κέντρο στη Γάζα, καθώς και ότι συσσωρεύει καύσιμα για τρομοκρατικούς σκοπούς. Οι τρομοκράτες έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες.

Παράλληλα, ο Χαγκάρι τόνισε ότι οι IDF έχουν προσπαθήσει πολύ να πείσουν τους Παλαιστίνιους να εκκενώσουν τη βόρεια Γάζα προς τα νότια.

Επισήμανε ότι η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έριξε περισσότερα από ενάμισι εκατομμύριο φυλλάδια στη βόρεια Γάζα και έκανε πάνω από 20.000 τηλεφωνήματα σε ανθρώπους-κλειδιά στις περιοχές αυτές, προκειμένου να πείσει τον άμαχο πληθυσμό να εκκενώσει.

«Ο πόλεμός μας είναι με τη Χαμάς, όχι με τους αμάχους στη Γάζα. Δεν θα δεχτούμε την κυνική χρήση των νοσοκομείων από τη Χαμάς, για να κρύψει την τρομοκρατική της υποδομή. Η εκμετάλλευση των νοσοκομείων από τη Χαμάς πρέπει να σταματήσει», ξεκαθάρισε.

Οπλoστάσια σε σπίτια στη βόρεια Γάζα

Οι IDF δήλωσαν ότι τα στρατεύματα της 551ης Ταξιαρχίας που σάρωναν κατοικίες στο Μπέιτ Χανούν στη βόρεια Γάζα βρήκαν δεκάδες όπλα, εξοπλισμό και υλικό πληροφοριών. Όπως ανακοινώθηκε, η κρύπτη περιλάμβανε τουφέκια εφόδου, υποπολυβόλα, χειροβομβίδες, εκρηκτικούς μηχανισμούς, προστατευτικό εξοπλισμό και drones που χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς για τη ρίψη εκρηκτικών.

כחלק מהמאמץ לסריקת מרחב בית חאנון, איתרו כוחות מחטיבה 551 אמצעי לחימה רבים וכן חומרי מודיעין, בבית מגורים באזור. בפעילות אותרו, נשקים מסוג קלאצ׳ניקוב ותת מקלע, מחסניות, רימונים, מטענים, אמצעי מיגון, רחפנים חמושים וטילי RPG. חלק מאמצעי הלחימה הושמדו וחלקם הובאו ארצה לצרכי מחקר >> pic.twitter.com/GSnrgqMD4k — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 5, 2023

תמונות של הרחפנים והאמל״ח: pic.twitter.com/IjAbsXQ81t — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 5, 2023

Μερικά από τα όπλα και τον εξοπλισμό καταστράφηκαν, ενώ μερικά μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ για περαιτέρω έρευνα, αναφέρουν οι IDF. Παράλληλα, έγινε γνωστό πως οι ειδικές δυνάμεις εντόπισαν και κατέστρεψαν ένα εργαστήριο κατασκευής βομβών στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα.

Εκτοξευτές ρουκετών σε παιδική χαρά

Οι ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις που επιχειρούν στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας εντόπισαν εκτοξευτές ρουκετών της Χαμάς σε κοντινή απόσταση από μια πισίνα και μια παιδική χαρά, αποκαλύπτουν οι ισραηλινές δυνάμεις.

Οι IDF μοιράζονται πλάνα από στρατεύματα που εντόπισαν τις θέσεις εκτόξευσης πυραύλων, εν μέσω προσπαθειών για την αποκάλυψη και την καταστροφή της υποδομής της Χαμάς.

Την ίδια ώρα, οι χερσαίες επιχειρήσεις των ισραηλινών δυνάμεων μέσα στη Γάζα συνεχίζονται, όπως φαίνεται και σε νέο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα την Κυριακή.