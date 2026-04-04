Νέα σενάρια στην Τουρκία για το CHP: Από την ενδιάμεση κάλπη έως μαζικές αποχωρήσεις βουλευτών

Σε φάση έντονων διεργασιών βρίσκεται το CHP, με το κόμμα της αντιπολίτευσης να εξετάζει όλα τα σενάρια για να πιέσει την κυβέρνηση σε εκλογές, από ενδιάμεση κάλπη μέχρι ακόμη και αποχώρηση από τη Βουλή.

Ο ηγέτης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Οζγκιούρ Οζέλ ανέβασε τους τόνους, καλώντας ευθέως σε εκλογές και προειδοποιώντας ότι «θα δοκιμαστούν όλοι οι δρόμοι» αν η κυβέρνηση αρνηθεί. Στο παρασκήνιο, το σχέδιο προβλέπει παραιτήσεις βουλευτών ώστε να συμπληρωθεί το όριο για ενδιάμεσες εκλογές.

Ωστόσο, το σχέδιο θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο, καθώς οι παραιτήσεις πρέπει να εγκριθούν από την ίδια τη Βουλή, όπου την πλειοψηφία έχει η κυβερνητική συμμαχία. Με απλά λόγια, χωρίς «πράσινο φως» από την εξουσία, κάλπες δύσκολα στήνονται.

Την ίδια ώρα, στο τραπέζι μπαίνει και το ακραίο σενάριο του «σίνε-ι μιλέτ», δηλαδή της μαζικής αποχώρησης από το κοινοβούλιο. Πρόκειται για μια κίνηση υψηλού ρίσκου, χωρίς προηγούμενο στη σύγχρονη πολιτική σκηνή της Τουρκίας.

Στελέχη του CHP φοβούνται ότι ένα τέτοιο βήμα μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ, ανοίγοντας τον δρόμο στην κυβέρνηση να ενισχύσει τη θέση της μέσα στη Βουλή.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η πολιτική ένταση ανεβαίνει και το επόμενο βήμα της αντιπολίτευσης θα κριθεί από τη στάση της κυβέρνησης, με όλα τα σενάρια πλέον ανοιχτά.





