Οι παράπλευρες απώλειες αποτελούν έναν παγκοσμίως αναγνωρισμένο κίνδυνο του πολέμου, γνωστότερο για τις επιπτώσεις του στην αλήθεια και στους μη μαχόμενους πολίτες. Οι συνέπειές τους σπάνια πλήττουν τις στρατιωτικές συμμαχίες. Οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ φοβούνται ότι αυτό ενδέχεται να αλλάξει ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της απόφασης της Ουάσιγκτον να συμμαχήσει με το Ισραήλ για την κήρυξη πολέμου κατά του Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στη Συμμαχία με σπάνια ένταση, κατηγορώντας την για «απιστία» και «αδυναμία» να βοηθήσει στην επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ. Η Τεχεράνη έκλεισε τη στρατηγική θαλάσσια οδό ως αντίδραση στην στρατιωτική επίθεση που δέχτηκε κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, η οποία έχει προς το παρόν ανασταλεί χάρη σε εκεχειρία δύο εβδομάδων που μεσολάβησε το Πακιστάν.

Οι επικρίσεις του Τραμπ για τη 77χρονη συμμαχία δεν είναι κάτι καινούργιο· οι κατηγορίες για «παράσιτο» εναντίον των συμμάχων λόγω των υποτιθέμενων ανεπαρκών αμυντικών δαπανών χρονολογούνται από την πρώτη θητεία του. Ωστόσο, η ένταση και ο απειλητικός χαρακτήρας των παραπόνων του Τραμπ έχουν κλιμακωθεί, προκαλώντας φόβους ότι θα μπορούσε να εγκαταλείψει τη συμμαχία – μια πράξη που θα απαιτούσε την έγκριση του Κογκρέσου.

Η ατμόσφαιρα πανικού οδήγησε τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σε ένα βιαστικό ταξίδι στην Ουάσινγκτον, όπου προσπάθησε να κατευνάσει τις δυσαρέσκειες του Τραμπ σε μια κλειστή συνάντηση στο Λευκό Οίκο την Τετάρτη.

Η δίωρη και μισή συνάντηση δεν κύλησε ομαλά, παρά τη φήμη του Ρούτε ως «ψυχολόγου του Τραμπ».

Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι απαιτήσεις και οι κατηγορίες του Τραμπ, σε συνδυασμό με τις απειλές για πράξεις που πολλοί θεώρησαν ισοδύναμες με γενοκτονία και αντίθετες προς τις αξίες του ΝΑΤΟ, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη που έχει στηρίξει τη συμμαχία.

Η Κριστίν Μπερζίνα, ειδική σε θέματα ΝΑΤΟ στο German Marshall Fund, δήλωσε ότι οι επιθέσεις του Τραμπ κινδυνεύουν να αποδυναμώσουν τη Συμμαχία σε μια εποχή που η στρατιωτική συνεργασία στο εσωτερικό της βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

«Η μαγεία του ΝΑΤΟ δεν έγκειται μόνο στην πραγματική στρατιωτική δύναμη – η οποία, στην πραγματικότητα, παραμένει ισχυρή όσο ποτέ – αλλά και στο αποτρεπτικό αποτέλεσμα που ασκεί, καθώς και στο βαθμό συντονισμού μεταξύ όλων των συμμάχων εντός της Συμμαχίας», ανέφερε. «Όταν υπάρχουν τόσο ανοιχτές επιθέσεις εναντίον της από το ισχυρότερο μέλος της, αυτό είναι, το λιγότερο, αποθαρρυντικό. Θέτει υπό αμφισβήτηση τη στρατιωτική δύναμη με έναν τρόπο που δεν αντανακλά την πραγματική κατάσταση και τον πολύ στενό συντονισμό μεταξύ των στρατών της συμμαχίας.»