Η αιφνιδιαστική μεταστροφή του φιλοκρεμλινικού δικηγόρου Ιλιά Ρεμέσλο, ο οποίος ζητά πλέον την παραίτηση και δίκη του Βλαντίμιρ Πούτιν, προκαλεί αίσθηση στη Ρωσία και εγείρει ερωτήματα για ρωγμές στο εσωτερικό του καθεστώτος.

Σύμφωνα με τον Guardian, για χρόνια, ο Ιλιά Ρεμέσλο ήταν ένας αξιόπιστος φιλοκρεμλινικός παράγοντας που επιτίθετο σε επικριτές του καθεστώτος και δυσφημούσε ανεξάρτητους δημοσιογράφους, μπλόγκερ και πολιτικούς της αντιπολίτευσης.

Έπειτα, ο 42χρονος δικηγόρος στράφηκε αιφνιδιαστικά εναντίον του Ρώσου προέδρου. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα μανιφέστο στους 90.000 ακολούθους του στο Telegram με τίτλο: «Πέντε λόγοι για τους οποίους σταμάτησα να υποστηρίζω τον Βλαντίμιρ Πούτιν».

Σε αυτό, κατηγόρησε τον «παράνομο» Ρώσο πρόεδρο ότι διεξάγει έναν «αποτυχημένο πόλεμο» στην Ουκρανία, που έχει προκαλέσει εκατομμύρια απώλειες και έχει καταστρέψει την οικονομία, ενώ υποστήριξε ότι οι πάνω από δύο δεκαετίες εξουσίας του Πούτιν αποδεικνύουν πως «η απόλυτη εξουσία διαφθείρει», καλώντας τον να αποχωρήσει.

Lawyer and blogger Ilya Remeslo, who previously showed strong support for the government, publicly called Vladimir Putin an "illegitimate president" and called for a trial against him. He wrote about it extensively on his channel, triggering a very… https://t.co/T0zxsxKbwV pic.twitter.com/AIUcOpJRQp — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) March 18, 2026

Η ανάρτηση προκάλεσε σοκ στον ρωσικό διαδικτυακό χώρο, δημιουργώντας σύγχυση για το πώς ένας τόσο πιστός υποστηρικτής άλλαξε στάση τόσο απότομα — και αν η μεταστροφή είναι γνήσια.

Russian propagandist Ilya Remeslo is calling for Putin to face trial as a war criminal, insisting it be done "within the law." He argued the war is fueled only by Putin’s personal complexes and blamed him for "devastating Russia's economy." Remeslo predicts a total system… pic.twitter.com/1lvZ6t1N3T — WarTranslated (@wartranslated) March 18, 2026

Επιμένοντας στις δηλώσεις του, ανέφερε στον Guardian από το διαμέρισμά του στην Αγία Πετρούπολη: «Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρέπει να παραιτηθεί και να δικαστεί ως εγκληματίας πολέμου. Το προσωποκεντρικό, διεφθαρμένο σύστημά του είναι καταδικασμένο να καταρρεύσει, όπως βλέπουμε τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία και αλλού.

Ο στρατός δεν προελαύνει στην Ουκρανία και ο πόλεμος δεν οδηγεί πουθενά. Υπάρχουν τεράστιες απώλειες. Πολεμάμε για μικροσκοπικά εδάφη που τελικά δεν θα προσφέρουν τίποτα στη Ρωσία».

Στη συνέχεια, επέκρινε την αυταρχική διακυβέρνηση του Πούτιν, την κατάσταση της οικονομίας και την πρόσφατη προσπάθεια περιορισμού της πρόσβασης στο διαδίκτυο. «Αυτός ο άνθρωπος έχει καταστρέψει ό,τι μπορούσε να αγγίξει. Η χώρα κυριολεκτικά διαλύεται», είπε.

Παρότι μέλη της φιλοπολεμικής κοινότητας στη Ρωσία έχουν κατά καιρούς επικρίνει τη στρατιωτική ηγεσία, ελάχιστοι έχουν αμφισβητήσει ανοιχτά τον Πούτιν ή τη συνολική λογική της εισβολής.

Η εκτεταμένη επίθεση του Ρεμέσλο αποτελεί σπάνια παραβίαση αυτών των «κόκκινων γραμμών», δήλωσε ο ερευνητής Ιβάν Φιλίποφ. «Αυτό είναι πραγματικά πρωτοφανές», είπε.

Ο Ρεμέσλο, πρώην μέλος του Δημόσιου Επιμελητηρίου της Ρωσίας, ήταν γνωστός ως άνθρωπος του καθεστώτος, που χρησιμοποιούσε το νομικό του υπόβαθρο για να στοχοποιεί επικριτές, ιδίως τον εκλιπόντα ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι.