Ν. Χριστοδουλίδης στο Bloomberg: Να γίνει μια ειλικρινής συζήτηση για το μέλλον των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο

«Η Κύπρος επιθυμεί μια “ειλικρινή, ανοιχτή συζήτηση” με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με το μέλλον των βρετανικών κυρίαρχων βάσεων στο νησί της ανατολικής Μεσογείου, όταν τελειώσει η τρέχουσα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή (...) Το ζήτημα των βρετανικών βάσεων πρέπει να συζητηθεί», δήλωσε ο Πρόεδρος της Κύπρου, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης την Παρασκευή σε συνέντευξη του στο Bloomberg.

«Οι βάσεις είναι συνέπεια της αποικιακής περιόδου στην Κύπρο», δήλωσε ο κ. Χριστοδουλίδης και πρόσθεσε πως «έχουμε περισσότερους από 10.000 πολίτες στις βρετανικές βάσεις - έχουμε την ευθύνη για αυτούς τους ανθρώπους, για την ασφάλειά τους, για την ευημερία τους».

«Έχω ήδη συζητήσει με τον πρωθυπουργό, σχετικά με ορισμένες εξελίξεις που είδαμε και δεν μας άρεσαν στον χειρισμό αυτής της κρίσης, και όταν τελειώσει, πρέπει να θέσουμε τα πάντα στο τραπέζι και να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε από κοινού για το μέλλον των βάσεων», δήλωσε ο κ. Χριστοδουλίδης.