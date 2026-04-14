Μπεγκόνια Γκόμεθ: Αντιμέτωπη με τέσσερα κακουργήματα η σύζυγος του Π. Σάντσεθ

Ο δικαστής Χουάν Κάρλος Πεϊνάντο ολοκλήρωσε την προκαταρκτική έρευνα για τις δραστηριότητες της Μπεγκόνια Γκόμεθ, συζύγου του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, παραπέμποντάς την σε δίκη.

Η απόφαση, η οποία ανακοινώθηκε ενώ το πρωθυπουργικό ζεύγος βρισκόταν σε επίσημη επίσκεψη στην Κίνα, σηματοδοτεί την κρισιμότερη καμπή μιας υπόθεσης που ξεκίνησε το 2024.

Το βαρύ κατηγορητήριο

Παρά την απόρριψη της κατηγορίας περί επαγγελματικής αντιποίησης λόγω έλλειψης στοιχείων, ο δικαστής έκρινε πως υφίστανται επαρκείς ενδείξεις για την τέλεση τεσσάρων σοβαρών αδικημάτων.

Στο επίκεντρο της δίωξης βρίσκονται η αθέμιτη άσκηση επιρροής (Influence Peddling) με την κατηγορία εστιάζει στη χρήση της θέσης της για την άσκηση πίεσης ή επιρροής προς όφελος τρίτων, διαφθορά στις επιχειρήσεις που αφορά τις επαγγελματικές της σχέσεις και συνεργασίες στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Complutense της Μαδρίτης, υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος, καθώς εξετάζεται η διαχείριση πόρων που σχετίζονται με τα εκπαιδευτικά και επιχειρηματικά προγράμματα που προωθούσε και τέλος ιδιοποίηση ξένης περιουσίας (Misappropriation), μια κατηγορία που συμπληρώνει το κάδρο της παράνομης οικονομικής δραστηριότητας.

Η δικαστική εξέλιξη πυροδότησε άμεσα μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, καθώς κυβέρνηση και το σοσιαλιστικό κόμμα (PSOE) εξαπέλυσαν επίθεση κατά του δικαστή Πεϊνάντο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για το τάιμινγκ της απόφασης, τον οποίο χαρακτήρισαν «σκόπιμο».

Υπουργοί της κυβέρνησης έκαναν λόγο για «δικαστική δίωξη χωρίς βάση», ενώ εξέφρασαν την ενόχλησή τους για αναφορές του δικαστή σε «απολυταρχικά καθεστώτα», θεωρώντας τες προσβλητικές για τη δημοκρατία.

Στον αντίποδα, το Λαϊκό Κόμμα (PP) χαρακτήρισε την κατάσταση «αδιανόητη», με στελέχη του να χρησιμοποιούν τον όρο «tetraprocesada» (τετραπλά διωκόμενη) για τη Γκόμεθ. Το κόμμα Vox πήγε ένα βήμα παραπέρα, ζητώντας την παραπομπή του ίδιου του Πέδρο Σάντσεθ.

Με την προθεσμία των πέντε ημερών για την κατάθεση υπομνημάτων να εκπνέει, η Ισπανία εισέρχεται σε μια περίοδο έντονης δικαστικής και πολιτικής αβεβαιότητας, με την υπεράσπιση να ποντάρει τώρα στην ακύρωση της απόφασης από ανώτερα δικαστικά όργανα.

Το 2024, ο Σάντσεθ είχε αποσυρθεί για πέντε ημέρες προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο παραίτησής του, αφού η Γκόμεθ τέθηκε επισήμως υπό έρευνα. Τελικά παρέμεινε στο αξίωμά του, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες ήταν αβάσιμες και πολιτικά υποκινούμενες.

Η υπόθεση προέρχεται από προσφυγή που κατέθεσε ομάδα κατά της διαφθοράς με διασυνδέσεις στην άκρα δεξιά, αξιοποιώντας νομικό μηχανισμό της Ισπανίας που επιτρέπει σε τρίτους να ζητούν την έναρξη ποινικής έρευνας.

Ο αδελφός του Ισπανού πρωθυπουργού έχει επίσης παραπεμφθεί σε ξεχωριστή υπόθεση για φερόμενη άσκηση αθέμιτης επιρροής που συνδέεται με τον διορισμό του από περιφερειακή διοίκηση. Και εκείνος έχει απορρίψει την έρευνα ως πολιτικά υποκινούμενη.

Πηγή: Euronews