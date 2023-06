Μισέλ: Σε επαφή με Ευρωπαίους ηγέτες και εταίρους της G7 μετά τις εξελίξεις στη Ρωσία

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ δήλωσε το Σάββατο ότι «παρακολουθεί στενά» την κατάσταση στη Ρωσία και βρίσκεται σε επαφή με τους συναδέλφους του ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους εταίρους της G7.

«Είναι σαφώς εσωτερικό ρωσικό ζήτημα», ανέφερε στο Twitter ο Μισέλ. Είπε επίσης ότι η υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία και τον πρόεδρό της, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είναι «ακλόνητη».

