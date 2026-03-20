Μερτς: «Ανεντιμότητα» το βέτο Όρμπαν για το δάνειο 90 δισ. ευρώ της ΕΕ στην Ουκρανία

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επέκρινε σε εξαιρετικά οξύ τόνο τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή την «ανεντιμότητα» από πλευράς του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος δεν υποχώρησε στις πιέσεις των ομολόγων του να προχωρήσει στην άρση του βέτο του και να επιτρέψει τη χορήγηση δανείου 90 δισ.ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ουκρανία.

«Πρόκειται για ενέργεια κατάφωρης ανεντιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» που «δεν είχε υπάρξει ποτέ πριν με αυτή τη μορφή. Και είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι θα αφήσει βαθιά σημάδια», έκρινε ο γερμανός καγκελάριος μιλώντας στον Τύπο μετά το πέρας της συνόδου κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες.

Ο Όρμπαν δήλωσε ότι αντιμετώπισε μια «σκληρή συζήτηση» στη σύνοδο κορυφής, αλλά η Ουγγαρία επέμεινε στη θέση της. «Όσο ο Ζελένσκι δεν άρει τον αποκλεισμό του πετρελαίου, δεν θα λάβει χρήματα από τις Βρυξέλλες», δημοσίευσε στο X.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη σύνοδο κορυφής, ο Όρμπαν δήλωσε ότι η Ουγγαρία ήθελε επίσης εγγυήσεις ότι η προμήθεια πετρελαίου δεν θα διακοπεί ξανά, ενώ το επιχείρημα προκάλεσε την οργή του Κόστα, ο οποίος είπε ότι μόνο η Ρωσία μπορεί να διασφαλίσει ότι ο αγωγός δεν θα δεχθεί επίθεση στο μέλλον.

«Αυτό δεν είναι ευθύνη της Ουκρανίας. Αυτό δεν είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε. «Και γι' αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο αυτό που κάνει η Ουγγαρία».

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο επέκρινε επίσης την Ουκρανία για τη διακοπή του εφοδιασμού μέσω του αγωγού. «Οι σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας, καθώς και οι αμοιβαίες σχέσεις Σλοβακίας-Ουκρανίας, δεν είναι και δεν μπορούν να είναι εισιτήριο μονής κατεύθυνσης», δήλωσε ο Φίτσο.