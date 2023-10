Με βόμβες ακριβείας πλήττει η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία στόχους στη Γάζα (vid)

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση του Ισραήλ, «Swords of Iron» προκειμένου να αντιμετωπίσει τη Χαμάς που το πρωί του Σαββάτου εξαπέλυσε επίθεση, εισβάλλοντας στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ (IAF) από τις πρώτες ώρες της εισβολής, εξαπέλυσε χτυπήματα ακριβείας εναντίον στόχων της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ, φαίνεται πως ένα από τα αεροσκάφη F-16 της 101 μοίρας που επιχειρεί από το αεροδρόμιο Ραμάτ Νταβίντ στο Βόρειο Ισραήλ, είναι φορτωμένο με βόμβες ακριβείας GBU-31 (JDAM) και απογειώνεται προκειμένου να κινηθεί εναντίον στόχων στη Λωρίδα της Γάζας.

Σημειώνεται πως ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς εναντίον του Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε σύντομη ανακοίνωση ότι πολλές «δεκάδες από τα μαχητικά αεροσκάφη (του) πλήττουν αυτή στιγμή αριθμό στόχων» της Χαμάς.

