Μαριούπολη: Απόπειρα δολοφονίας του αρχηγού της αστυνομίας

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass μεταδίδει πληροφορίες ότι σήμερα το πρωί έγινε απόπειρα δολοφονίας του αρχηγού της αστυνομίας στην κατεχόμενη Μαριούπολη.

«Το πρωί ανατίναξαν το αυτοκίνητο του αρχηγού της αστυνομίας Μιχαήλ Μόσκβιν. Είναι ζωντανός, όλα είναι εντάξει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

A video from the scene of the assassination attempt on Mikhail Moskvin in #Mariupol. pic.twitter.com/cjR9Vvxm7x