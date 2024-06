«Make Europe Great Again»: Το σύνθημα της ουγγρικής προεδρίας στην ΕΕ

Η Ουγγαρία αποκάλυψε το «Make Europe Great Again» ως το σύνθημα για την επερχόμενη εξάμηνη προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, περίοδο κατά την οποία Ούγγροι διπλωμάτες θα προεδρεύουν σε σημαντικές συναντήσεις στις Βρυξέλλες και θα διαμορφώνουν την πολιτική ατζέντα των 27.

Make Europe Great Again.🇪🇺 The official slogan of the Hungarian Presidency of the Council of the European Union. 🇭🇺🇪🇺 #HU24EU pic.twitter.com/Wl83QTO6SN

«Make America Great Again» ήταν το σύνθημα της πετυχημένης προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ το 2016.

«Είναι μια αναφορά σε μια ενεργό προεδρία», δήλωσε ο Ούγγρος υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Γιάνος Μπόκα.

«Πραγματικά δείχνει έκδηλη την προσδοκία ότι μαζί θα πρέπει να είμαστε πιο δυνατοί από ό,τι μεμονωμένα, αλλά ότι θα πρέπει να μας επιτραπεί να παραμείνουμε αυτό που είμαστε όταν ερχόμαστε μαζί. Απεικονίζει επίσης την ιδέα ότι η Ευρώπη είναι σε θέση να γίνει ένας ανεξάρτητος παγκόσμιος παράγοντας στον μετασχηματιζόμενο κόσμο μας».

Οι δημοσιογράφοι σε συνέντευξη Τύπου ρώτησαν για τη σύνδεση του νέου συνθήματος με τον Τραμπ. «Δεν έχετε την αίσθηση του déjà vu λόγω του σλόγκαν του Τραμπ. Δεν ξέρω αν ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε ποτέ να κάνει την Ευρώπη σπουδαία ξανά», είπε ο Μπόκα.

Η προεδρία αποκάλυψε επίσης τον κύβο του Ρούμπικ ως λογότυπό της, τον οποίο ο Μπόκα περιέγραψε ως «την ουσία της ουγγρικής ιδιοφυΐας».

Introducing the official logo and motto of the Hungarian Presidency #HU24EU of the Council of the European Union. 🇭🇺🇪🇺 Make Europe Great Again 🇪🇺 pic.twitter.com/1Hl9SpJFkE