Μάγιαρ: Δεν θα κυβερνήσει από το μοναστήρι των Καρμελιτών, σύμβολο της κατάχρησης εξουσίας από τον Όρμπαν

Ο νικητής των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής στην Ουγγαρία, ο Πέτερ Μάγιαρ, δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να κυβερνήσει όπως ο προκάτοχός του Βίκτορ Όρμπαν από το μοναστήρι των Καρμελιτών, που φιλοξενούσε μέχρι σήμερα τις πρωθυπουργικές υπηρεσίες και την πρωθυπουργική κατοικία και έχει γίνει για την αντιπολίτευση σύμβολο της κατάχρησης της εξουσίας.

«Το γραφείο του πρωθυπουργού θα επιστρέψει σε υπουργικό κτίριο κοντά στο Κοινοβούλιο», έγραψε στο Facebook.

Το μοναστήρι του 18ου αιώνα είναι κτισμένο επάνω στα ερείπια τζαμιού στον λόφο του Κάστρου της Βούδα που έχει χαρακτηρισθεί μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. Υπήρξε πολιτιστικό κέντρο μέχρι το 2014, όταν το ιδιοποιήθηκε η ουγγρική κυβέρνηση για να εγκατασταθεί εκεί, το 2019, ο Βίκτορ Όρμπαν και οι υπηρεσίες του.

Η επιχείρηση απαίτησε διαδικασίες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και υψηλές δαπάνες. Ήταν μία κίνηση με την οποία ο Όρμπαν ήθελε να σβήσει την ανάμνηση του κομμουνιστικού καθεστώτος που είχε μεταφέρει το κέντρο της εξουσίας στην Πέστη, την κάτω πόλη, όπου βρίσκεται το ουγγρικό κοινοβούλιο.

Ο Όρμπαν πόζαρε μαζί με τους καλεσμένους του στην βεράντα του ιστορικού κτιρίου με θέα στον Δούναβη, αλλά τόσο το μοναστήρι όσο και η περιοχή ήταν κλειστά για το κοινό.

Με το πέρασμα του χρόνου, ο τόπος αυτός έγινε για την αντιπολίτευση σύμβολο μιας εξουσίας καταχρηστικής και αποκομμένης από τους Ούγγρους πολίτες.

Το νέο κοινοβούλιο θα συγκληθεί στις αρχές του Μαΐου και ο Πέτερ Μάγιαρ θα λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Έχει υποσχεθεί αλλαγή καθεστώτος και χάρη στην ισχυρή πλειοψηφία εδρών που έχει εξασφαλίσει θα είναι σε θέση να τροποποιήσει το Σύνταγμα ώστε να αποκαταστήσει την λειτουργία της δημοκρατίας στην Ουγγαρία.