Μήνυμα Χαμενεΐ: Ο εχθρός ηττήθηκε - Δεν ευθυνόμαστε για τις επιθέσεις στο Ομάν κα την Τουρκία

O νέος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ κήρυξε σήμερα τη νίκη επί των εχθρών της Ισλαμικής Δημοκρατίας στον πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σε ένα γραπτό μήνυμα με αφορμή την περσική Πρωτοχρονιά, το Νορούζ.

«Αυτήν τη στιγμή, λόγω της ιδιαίτερης ενότητας που έχει δημιουργηθεί μεταξύ σας, συμπατριώτες μας, παρά όλες τις διαφορές σας σε θρησκευτικό, πνευματικό, πολιτισμικό και πολιτικό επίπεδο, ο εχθρός ηττήθηκε», δήλωσε ο αγιατολάχ, που εξακολουθεί να μην εμφανίζεται δημοσίως, αφότου ορίστηκε να διαδεχθεί τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε έναν αεροπορικό βομβαρδισμό την πρώτη ημέρα του πολέμου.

«Το Ιράν δεν ευθύνεται για τις επιθέσεις εναντίον του Ομάν και της Τουρκίας»

Ο Χαμενεΐ, μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι το Ιράν δεν ευθύνεται για τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον του Ομάν και της Τουρκίας.

«Επιμένω στο γεγονός ότι οι επιθέσεις που σημειώθηκαν στην Τουρκία και στο Ομάν, χώρες που διατηρούν καλές σχέσεις με εμάς, σε καμία περίπτωση δεν διεξήχθησαν από τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας ούτε από άλλες δυνάμεις του Μετώπου αντίστασης», τόνισε, επιρρίπτοντας ευθύνες στο Ισραήλ.