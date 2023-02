Λονδίνο: Έληξε ο συναγερμός στη πρεσβεία των ΗΠΑ που οδήγησε σε εκκένωση του κτιρίου

Σε συναγερμό βρέθηκε νωρίτερα η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λονδίνο, με το προσωπικό να εκκενώνει το κτίριο, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της πρεσβείας.

Σύμφωνα με την Daily Mail φωτογραφίες που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο από άτομα μέσα στο κτίριο τους έδειχναν να κάθονται στο πάτωμα και να μένουν μακριά από τα παράθυρα.

BREAKING: The 🇺🇸US embassy in London is reported to be in a state of lockdown with those inside told to duck and move away from windows. #BreakingNews #Breaking #USA #US #London #USEmbassy #Security pic.twitter.com/VGMwemJyS6

Ένας μάρτυρας, ο οποίος μένει κοντά στην πρεσβεία και μπορεί να δει το κτίριο από το παράθυρό του, είπε στη MailOnline ότι υπήρχαν ένοπλοι αστυνομικοί και σκύλοι που περιπολούσαν την περιοχή.

Τουλάχιστον δύο πυροσβεστικά οχήματα και αστυνομικά οχήματα βρίσκονταν στην περιοχή γύρω από την πρεσβεία.

Με ανάρτησή της αργότερα στο twitter η πρεσβεία ανέφερε ότι ο συναγερμός σήμανε γιατί εντοπίστηκε ύποπτο πακέτο έξω από το κτίριο και σημείωσε πως μετά την εξέτασή του από τις αρχές επιστρέφει στη φυσιολογική δραστηριότητά της.

The US Embassy is back to normal business operations. Local authorities investigated and cleared a suspicious package outside the Embassy. Thanks to @metpoliceuk for your swift action, and thanks to all visitors for your cooperation and patience at this time.