Λονδίνο: Εμπρηστική επίθεση σε συναγωγή

Μια συναγωγή στο βορειοδυτικό Λονδίνο έπεσε θύμα εμπρηστικής επίθεσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, η τελευταία σε μια σειρά επιθέσεων κατά της εβραϊκής κοινότητας της Βρετανίας τις τελευταίες εβδομάδες, όπως μετέδωσαν οι Times of Israel.

Προκλήθηκαν μικρές ζημιές από τον καπνό σε ένα δωμάτιο μέσα στη Kenton United Synagogue, σύμφωνα με το Community Security Trust (CST), αφού κλήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας η αστυνομία και η πυροσβεστική στο εβραϊκό λατρευτικό χώρο.

Πρόκειται για την τρίτη επίθεση σε εβραϊκό χώρο στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου τις τελευταίες ημέρες. Την Παρασκευή το βράδυ σημειώθηκε εμπρηστική επίθεση σε κτίριο του Λονδίνου που παλαιότερα χρησιμοποιούσε εβραϊκή οργάνωση.

Όλες οι επιθέσεις πριν από το περιστατικό στο Kenton αναλήφθηκαν από μια ομάδα συνδεδεμένη με το Ιράν, την Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyyah.

Οι επιθέσεις αυτές συνήθως περιλαμβάνουν εμπρησμούς ή μικρά αυτοσχέδια εκρηκτικά μηχανισμούς, διεξάγονται τη νύχτα και συνοδεύονται από την άμεση δημοσίευση προπαγανδιστικών βίντεο στο διαδίκτυο.