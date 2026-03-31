Λαβρόφ: Τα σχέδια για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν και τη Βενεζουέλα αφορούσαν το πετρέλαιο

Τα σχέδια των ΗΠΑ για την προώθηση αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν και τη Βενεζουέλα αποσκοπούσαν στην απόκτηση μεγαλύτερου ελέγχου επί των πόρων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Αυτό δήλωσε την Τρίτη ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, σημειώνοντας, επίσης, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δεν επιθυμούν την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ του Ιράν και των γειτόνων του, και προειδοποίησε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να εξελιχθεί σε ευρύτερη σύγκρουση.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, και ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, συζήτησαν τηλεφωνικά για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το TASS

Εκτός από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή, Πούτιν και Σίσι συζήτησαν επίσης για μεγάλης κλίμακας επενδυτικά έργα στους τομείς της ενέργειας και της βιομηχανίας, όπως ανέφεραν τα κρατικά πρακτορεία ειδήσεων της Ρωσίας.