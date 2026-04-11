Με τα βλέμματα στραμμένα στο Ισλαμαμπάντ, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν εισέρχονται σε έναν νέο γύρο συνομιλιών υψηλού διακυβεύματος, με το Πακιστάν σε ρόλο βασικού διαμεσολαβητή και τρία μεγάλα μέτωπα να παραμένουν ανοιχτά: τα Στενά του Ορμούζ, ο Λίβανος και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ακολουθούν τέσσερα βασικά ερωτήματα που έθεσε το BBC, καθώς οι αμερικανικές και ιρανικές αντιπροσωπείες φέρεται να ετοιμάζονται να συναντηθούν με Πακιστανούς αξιωματούχους στο Ισλαμαμπάντ.

Ποιοι συμμετέχουν στις συνομιλίες;

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, έφτασε στην πακιστανική πρωτεύουσα συνοδευόμενος από τον γαμπρό και ειδικό σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, για ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν.

Από την ιρανική πλευρά, ο πρόεδρος της Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, που έχει αναδειχθεί το τελευταίο διάστημα σε κεντρική κυβερνητική μορφή, και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έφτασαν μέσα στη νύχτα ενόψει των επαφών.

Ποιος είναι ο ρόλος του Πακιστάν;

Και οι δύο αντιπροσωπείες έγιναν δεκτές από τον υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, και τον αρχηγό του στρατού, Ασίμ Μουνίρ.

Η χώρα διαδραματίζει ρόλο κεντρικού διαμεσολαβητή μεταξύ των δύο εμπόλεμων πλευρών και είχε συμβάλει στην επίτευξη της εύθραυστης εκεχειρίας διάρκειας δύο εβδομάδων.

Πόσο θα διαρκέσουν οι συνομιλίες;

Η σύντομη απάντηση είναι ότι παραμένει ασαφές.

Το πρακτορείο Tasnim, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε ότι οι συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί να διαρκέσουν μία ημέρα, πιθανότατα το βράδυ του Σαββάτου.

Ποια είναι τα αγκάθια;

Στα βασικά σημεία τριβής περιλαμβάνονται ο ασφυκτικός έλεγχος της Τεχεράνης στα Στενά του Ορμούζ, η συνεχιζόμενη σύγκρουση στον Λίβανο και τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.