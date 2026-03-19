Κρεμλίνο: Σε παύση οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία λόγω του πολέμου στο Ιράν

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον, Μόσχας και Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκονται σε «παύση λόγω περιστάσεων» ύστερα από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δεσμευθεί να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μόλις επέστρεφε στον Λευκό Οίκο αλλά έχει δηλώσει πως οι προσπάθειες για την διευθέτηση της σύγκρουσης είναι μια από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις του.

Υπενθυμίζεται ότι, η ρωσική εφημερίδα Izvestia ανέφερε σήμερα στο πρωτοσέλιδό της ότι το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την παύση στις συνομιλίες για την Ουκρανία και ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να ωθήσει το Κίεβο προς ένα συμβιβασμό.

«Πρόκειται για παύση λόγω περιστάσεων, για προφανείς λόγους», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους ερωτηθείς για το δημοσίευμα της Izvestia.

Από την πλευρά του, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι μόλις «οι Αμερικανοί εταίροι μας» μπορέσουν να δώσουν περισσότερη προσοχή στις ουκρανικές υποθέσεις, η Μόσχα ελπίζει ότι η παύση μπορεί να τελειώσει και να πραγματοποιηθεί νέος γύρος διαπραγματεύσεων.

Η Izvestia ανέφερε ότι οι συνομιλίες για επενδύσεις και οικονομική συνεργασία με τις ΗΠΑ, υπό τον προεδρικό απεσταλμένο Κίριλ Ντμίτριεφ, θα συνεχιστούν.

Η Ουκρανία και η Ρωσία, που εισέβαλε στη γειτονική της χώρα το 2022, είχαν συνομιλίες στην Τουρκία πέρυσι και γύρους διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι και τη Γενεύη φέτος. Η μεταξύ τους απόσταση παραμένει μεγάλη σε ό,τι αφορά το ρωσικό αίτημα η Ουκρανία να εκχωρήσει τον έλεγχο ολόκληρης της περιφέρειας του Ντονμπάς.

Η Ουκρανία και Ευρωπαίοι ηγέτες υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί να επιτραπεί στη Ρωσία να επιτύχει τους στόχους της και ότι η Μόσχα μπορεί να επιτεθεί στη συνέχεια σε κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ εάν κερδίσει. Η Μόσχα το αρνείται αυτό.

Η διευθύντρια των Υπηρεσιών Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ (DNI) Τάλσι Γκάμπαρντ δήλωσε χθες στην Επιτροπή Πληροφοριών της Γερουσίας ότι η Ρωσία «διατηρεί το πάνω χέρι στον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας».

«Οι υπό τις ΗΠΑ διαπραγματεύσεις μεταξύ της Μόσχας και του Κιέβου συνεχίζονται. Μέχρι να επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία, η Μόσχα είναι πιθανόν να συνεχίσει να διεξάγει έναν πόλεμο φθοράς με στόχο να υποβαθμίσει την ικανότητα και τη βούληση του Κιέβου να αντισταθεί», δήλωσε η Γκάμπαρντ.