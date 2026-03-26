Κούβα: Ο ΟΗΕ προτείνει ένα σχέδιο βοήθειας για τη χώρα που περιλαμβάνει την παροχή καυσίμων

Ο ΟΗΕ πρότεινε ένα σχέδιο παροχής έκτακτης βοήθειας στην Κούβα, το οποίο προβλέπει κυρίως την παροχή καυσίμων στη νησιωτική χώρα, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη αξιωματούχος του Οργανισμού.

Ο Φρανσίσκο Πιτσόν, συντονιστής του ΟΗΕ για την Κούβα, διευκρίνισε ότι το σχέδιο αυτό, ύψους 94,1 εκατ. δολαρίων, προτάθηκε προκειμένου να διατηρηθεί η λειτουργία των βασικών υπηρεσιών που προορίζονται για τους πιο ευάλωτους πολίτες της χώρας και για να «σωθούν ζωές».

«Αν συνεχιστεί η τρέχουσα κατάσταση και τα αποθέματα καυσίμων της χώρας εξαντληθούν, φοβόμαστε για μια γρήγορη επιδείνωση, με κίνδυνο ανθρώπινων απωλειών», δήλωσε ο Πιτσόν σε μια μικρή ομάδα δημοσιογράφων, ανάμεσά τους και του AFP.

Το σχέδιο παρουσιάστηκε την Τρίτη σε δεκάδες διπλωμάτες και εκπροσώπους διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αποτελεί επέκταση της αντίδρασης του ΟΗΕ στις ζημιές που προκλήθηκαν από τον τυφώνα Μελίσα, ο οποίος έπληξε την Κούβα τον Οκτώβριο, και λαμβάνει υπόψη τις ανθρωπιστικές επιπτώσεις της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης, η οποία επιδεινώθηκε από τον πετρελαϊκό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στο νησί οι ΗΠΑ από τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με τον Πιτσόν, «η δυνατότητα υλοποίησης και η εφαρμογή αυτού του σχεδίου δράσης εξαρτώνται προφανώς από λύσεις που αφορούν τα καύσιμα». Για τον λόγο αυτόν, ο ΟΗΕ σχεδιάζει ένα «μοντέλο ιχνηλασιμότητας καυσίμων» για να διασφαλίσει «ότι αυτά θα κατευθύνονται στις βασικές και κρίσιμες υπηρεσίες που έχουν προτεραιότητα στο σχέδιο», εξήγησε ο ίδιος.

«Εξετάζονται όλες οι λύσεις, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τον μη κρατικό τομέα», πρόσθεσε ο Πιτσόν.

Το προσωπικό του ΟΗΕ σε μεγάλο βαθμό δεν είναι σε θέση να πραγματοποιεί αποστολές επί του πεδίου στην Κούβα και οι υπηρεσίες του ΟΗΕ δυσκολεύονται να παραλάβουν αποστολές βοήθειας από το αεροδρόμιο της Αβάνας.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε τον προηγούμενο μήνα ότι η Κούβα κινδυνεύει με ανθρωπιστική «κατάρρευση», αν δεν της επιτραπεί η πρόσβαση σε πετρέλαιο.

Οι Κουβανοί είναι αντιμέτωποι με συχνές διακοπές στην ηλεκτροδότηση οι οποίες μπορεί να διαρκέσουν περισσότερες από 20 ώρες, ενώ δύο γενικές βλάβες εξαιτίας των οποίων σημειώθηκε μπλακ-άουτ στο νησί παρατηρήθηκαν μόλις την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο Κουβανός πρόεδρος, Μιγκέλ Ντίας- Κανέλ, έχει επιβάλει διάφορα μέτρα για την εξοικονόμηση καυσίμων, μεταξύ των οποίων η διανομή τους αυστηρά με το δελτίο.