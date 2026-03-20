Κούβα: Διπλωματικό θρίλερ με τα δύο ρωσικά τάνκερ που «σπάνε» το εμπάργκο

Έπειτα από τρεις μήνες πλήρους αποκοπής από τις διεθνείς αγορές ενέργειας, η Κούβα αναμένει το πρώτο φορτίο ρωσικού πετρελαίου για το 2026, υπό το άγρυπνο βλέμμα των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να «στραγγαλίσει» το κομμουνιστικό καθεστώς στην Κούβα ώστε να συμμορφωθεί με τα αιτήματά της, συμπεριλαμβανομένης της παραίτησης του Προέδρου Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ και δύο αεροσκάφη της ακτοφυλακής των ΗΠΑ περιπολούν αυτή τη στιγμή τα ύδατα κοντά στην Κούβα, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει επιχειρησιακά θέματα.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει διακόψει τις αποστολές πετρελαίου της Βενεζουέλας στην Κούβα και απείλησε να επιβάλει δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα πουλάει πετρέλαιο στη χώρα, δηλώνοντας ότι η Κούβα δεν θα λάβει «άλλο πετρέλαιο ή χρήματα» ως αποτέλεσμα των ενεργειών του.

Έπειτα όμως από τρεις μήνες πλήρους αποκοπής από τις διεθνείς αγορές ενέργειας, η χώρα αναμένει το πρώτο φορτίο ρωσικού πετρελαίου για το 2026, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί το ολικό «blackout» της οικονομίας.

Το «θρίλερ» με τα ρωσικά δεξαμενόπλοια

Σύμφωνα με τον Χόρχε Πινιόν, ειδικό του Ινστιτούτου Ενέργειας του Πανεπιστημίου του Τέξας, το υπό ρωσική σημαία δεξαμενόπλοιο «Anatoly Kolodkin», που υπόκειται σε κυρώσεις, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον Ατλαντικό Ωκεανό, μεταφέροντας 730.000 βαρέλια αργού πετρελαίου.

Παρά τις διεθνείς κυρώσεις που του έχουν επιβληθεί από ΗΠΑ, ΕΕ και Ηνωμένο Βασίλειο, το πλοίο αναμένεται να καταπλεύσει στην Κούβα σε περίπου 10 ημέρες.

Παράλληλα, ένα δεύτερο πλοίο, το «Sea Horse» με σημαία Χονγκ Κονγκ, φέρεται να μεταφέρει 200.000 βαρέλια ντίζελ.

Οι ειδικοί επισημαίνουν πάντως ότι το φορτίο του «Sea Horse» επαρκεί για μόλις 9 έως 10 ημέρες εθνικής ζήτησης, τα πλοία συχνά απενεργοποιούν τα συστήματα εντοπισμού τους (AIS) για να αποφύγουν τις αμερικανικές αρχές, ενώ το αργό πετρέλαιο θα πρέπει πρώτα να διυλιστεί, γεγονός που σημαίνει ότι η ανακούφιση της αγοράς δεν θα είναι άμεση.

Μέρος του στρατιωτικού στόλου των ΗΠΑ που είχε σταθμεύσει στην Καραϊβική Θάλασσα πριν από την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα έχει έκτοτε αναχωρήσει για τη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου στο Ιράν. Την Πέμπτη, ο στρατηγός Φράνσις Λ. Ντόνοβαν, ο ανώτατος στρατηγός που επιβλέπει τις αμερικανικές δυνάμεις στη Λατινική Αμερική, δήλωσε στο Κογκρέσο ότι ο αμερικανικός στρατός δεν «κάνει πρόβα» κανένα σχέδιο για την ανατροπή της κουβανικής κυβέρνησης.

Ωστόσο, ο Τραμπ έχει εντείνει τις απειλές του και τη Δευτέρα, δήλωσε ότι η Κούβα είναι τόσο αποδυναμωμένη που πιστεύει ότι θα έχει «την τιμή να καταλάβει την Κούβα» και ότι «θα μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει με αυτήν».

Το πρωί μετά τα σχόλια του κ. Τραμπ, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία βρισκόταν σε στενή επαφή με την Κούβα σχετικά με την ενεργειακή της κρίση και ήταν «έτοιμη να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια».

Πρόσθεσε δε, «η Κούβα είναι ένα ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος που αντιμετωπίζει σημαντικές οικονομικές δυσκολίες λόγω του ασφυκτικού εμπάργκο που έχει επιβληθεί στη χώρα», χωρίς να κατονομασει τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τον Τραμπ.

Με πληροφορίες από Guardian, FT και NY Times