Κίνα: Επίθεση σε νοσοκομείο - Τουλάχιστον 10 νεκροί και τραυματίες

Επίθεση στο εσωτερικό νοσοκομείου στην επαρχία Γιουνάν(νοτιοδυτικά) προκάλεσε τουλάχιστον δέκα θύματα -νεκρούς και τραυματίες-, μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης, χωρίς να διευκρινίσει ως τώρα τη φύση της ενέργειας.

«Το συμβάν» εκτυλίχθηκε σε νοσοκομείο «περί τις 13:20» (τοπική ώρα· 08:20 ώρα Ελλάδας) και «πάνω από 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, χωρίς να δώσει πιο συγκεκριμένο απολογισμό σε αυτό το στάδιο.

