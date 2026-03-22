Κίνα: «Άνοιγμα» του Λι Τσιανγκ σε ξένους επενδυτές

Σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τη διεθνή επενδυτική κοινότητα και να αμβλύνει τις τριβές με τους κύριους εμπορικούς εταίρους της χώρας, ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιανγκ δεσμεύτηκε για περαιτέρω άνοιγμα της κινεζικής οικονομίας και πλήρη ισοτιμία για τις ξένες επιχειρήσεις.

Κατά την ομιλία του στην έναρξη του ετήσιου Αναπτυξιακού Φόρουμ της Κίνας (CDF) στο Πεκίνο, ο Λι υπογράμμισε ότι η χώρα παραμένει προσηλωμένη στην «ποιοτική ανάπτυξη» και τη δημιουργία ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και περιέγραψε την Κίνα ως «ακρογωνιαίο λίθο σιγουριάς» και «λιμάνι σταθερότητας» για την παγκόσμια οικονομία, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων.

Το φετινό φόρουμ διεξάγεται υπό την πίεση δύο καθοριστικών παραγόντων καθώς η Κίνα αντιμετωπίζει έντονες επικρίσεις για το ιστορικό εμπορικό πλεόνασμα ύψους $1,2 τρισεκατομμυρίων που κατέγραψε πέρυσι, προκαλώντας αντιδράσεις από τη Δύση, ενώ εκκρεμεί η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, η οποία αναβλήθηκε λόγω της πολεμικής σύρραξης μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν.

Παρά το κλίμα αβεβαιότητας, το «παρών» έδωσαν κορυφαία στελέχη παγκόσμιων κολοσσών, όπως των Apple, Samsung, Volkswagen, Siemens και Novartis, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της κινεζικής αγοράς για τη διεθνή βιομηχανία.

Ωστόσο, αίσθηση προκάλεσε η πλήρης απουσία Ιαπώνων στελεχών από τη λίστα των προσκεκλημένων, γεγονός που αντανακλά το τρέχον «πάγωμα» στις σχέσεις Πεκίνου-Τόκιο.

Απαντώντας στις κατηγορίες για προστατευτισμό, ο Κινέζος Πρωθυπουργός τόνισε ότι το Πεκίνο θα αυξήσει τις εισαγωγές αγαθών υψηλής ποιότητας, στοχεύοντας σε μια πιο ισορροπημένη ανάπτυξη του εμπορίου. «Το άνοιγμα και η τεχνολογική πρόοδος είναι απαραίτητα για τη δημιουργία νέων αγορών», σημείωσε χαρακτηριστικά, στέλνοντας μήνυμα ότι η Κίνα δεν σκοπεύει να κλειστεί στον εαυτό της.