Το Κίεβο δηλώνει ότι «δεν έχει καμία σχέση» με τα εκρηκτικά που βρέθηκαν σε αγωγό φυσικού αερίου στη Σερβία

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας απέρριψε κατηγορηματικά τις προσπάθειες από ορισμένες πλευρές να συνδεθεί το Κίεβο με τις εκρηκτικές ύλες που εντόπισαν οι σερβικές αρχές κοντά στον αγωγό φυσικού αερίου Turkstream.

«Η Ουκρανία δεν έχει καμία σχέση με αυτό» ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Χεόρχιι Τίχι, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Υποστήριξε ότι πρόκειται «πιθανότατα» για μια απόπειρα της Ρωσίας να εμπλέξει την Ουκρανία στο πλαίσιο των προσπαθειών της να παρέμβει στις βουλευτικές εκλογές της Ουγγαρίας.