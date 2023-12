Ισραηλινός στρατός: Χτυπήσαμε 450 τοποθεσίες στη Γάζα

Το Ισραήλ σφυροκόπησε την Πέμπτη τη Γάζα σημειώνοντας «σημαντικά» πλήγματα, ενώ συνεχίζονται οι χερσαίες επιχειρήσεις.

«Οι τοποθεσίες περιλαμβάνουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, θέσεις παρατήρησης και αποθήκες όπλων», σύμφωνα με το IDF. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η σειρά επιδρομών διήρκεσε περίπου δύο ώρες και «πολλοί» στελέχη της Χαμάς σκοτώθηκαν.

Over the past 24 hours:



🔺450+ targets were struck by IDF ground, aerial and naval forces in Gaza.



🔺IAF aircraft neutralized numerous terrorists in a series of precise strikes.



🔺3 terrorists were struck by a UAV. 2 were eliminated and the third one revealed the location…