Ισραήλ: Επικήρυξε με αμοιβή τους ηγέτες της Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός έχει επικηρύξει τους ηγέτες της Χαμάς, σύμφωνα με φυλλάδια που έπεσαν στη Λωρίδα της Γάζας προσφέροντας χρήματα για πληροφορίες σχετικά με το πού βρίσκεται ο Γιαχία Σινουάρ και άλλοι διοικητές της τρομοκρατικής ομάδας.

Φωτογραφίες από τα φυλλάδια κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο δείχνει να υπόσχεται στους κατοίκους της Γάζας 400.000 δολάρια για πληροφορίες σχετικά με τον ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα Σινουάρ, 300.000 δολάρια για πληροφορίες σχετικά με τον αδελφό του, Μοχάμεντ Σινουάρ, ο οποίος διοικεί τη νότια ταξιαρχία της τρομοκρατικής οργάνωσης, 200.000 δολάρια για πληροφορίες σχετικά με τον Ραφάα Σαλαμέχ, τον διοικητή του τάγματος Χαν Γιουνίς της Χαμάς, και πενιχρά 100.000 δολάρια για πληροφορίες σχετικά με τον Μοχάμεντ Ντέιφ, τον διοικητή της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς.

