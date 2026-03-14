Ισραήλ: Ενδέχεται να «χτυπήσουμε» ασθενοφόρα που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ παράνομα για στρατιωτικούς σκοπούς

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι ενδέχεται να επιτεθεί σε ασθενοφόρα και ιατρικές εγκαταστάσεις, τα οποία, όπως ισχυρίστηκε, χρησιμοποιούνται παράνομα από τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο, αν και δεν παρέσχε αποδεικτικά στοιχεία για τον ισχυρισμό αυτό.

«Στο πλαίσιο των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων της, η Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί εκτενώς ασθενοφόρα για στρατιωτικούς σκοπούς», δήλωσε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιχάι Αντράι, στο X, προσθέτοντας ότι η χρήση αυτή πρέπει να σταματήσει αμέσως.

«Εάν αυτή η πρακτική δεν σταματήσει, το Ισραήλ θα ενεργήσει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο κατά οποιασδήποτε στρατιωτικής δραστηριότητας που διεξάγει η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ χρησιμοποιώντας αυτές τις εγκαταστάσεις και τα ασθενοφόρα», δήλωσε ο Adraee.

Ένας αξιωματούχος της Χεζμπολάχ δήλωσε ότι η οργάνωση δεν χρησιμοποιούσε ασθενοφόρα και ιατρικές εγκαταστάσεις για στρατιωτικούς σκοπούς.