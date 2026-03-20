Ισπανία: Θα μειώσουμε τον ΦΠΑ στα καύσιμα στο 10% λόγω του πολέμου στο Ιράν

Η Ισπανία θα μειώσει την Παρασκευή τον φόρο προστιθέμενης αξίας στα καύσιμα από 21% σε 10%, στο πλαίσιο μέτρων για την άμβλυνση του οικονομικού πλήγματος από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός SER, επικαλούμενος πηγές που είναι ενήμερες για τα σχέδια.

Η Μαδρίτη σχεδιάζει επίσης να αναστείλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης επί των υδρογονανθράκων, κάτι που θα οδηγήσει σε άμεση μείωση της τιμής του ντίζελ και της βενζίνης κατά 0,30 έως 0,40 ευρώ (0,35-0,46 δολάρια) ανά λίτρο, πρόσθεσε η έκθεση του SER.

Σύμφωνα με την ίδια αναφορά, η κυβέρνηση θα καταργήσει τον φόρο 5% επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Εκπρόσωπος της κυβέρνησης αρνήθηκε να σχολιάσει πριν από τη συνέντευξη Τύπου για την ανακοίνωση των μέτρων, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 τοπική ώρα.

Υπουργοί δήλωσαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι τα μέτρα θα περιλαμβάνουν ενίσχυση για τους οικονομικούς τομείς που είναι πιο εκτεθειμένοι στην κρίση, αλλά πρόσθεσαν ότι η υψηλή παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας της χώρας σημαίνει ότι η οικονομία της είναι λιγότερο εκτεθειμένη στις επιπτώσεις των απότομων αυξήσεων των τιμών του πετρελαίου που προκαλεί ο πόλεμος.