Ιρανοί χάκερ στοχεύουν κρίσιμες αμερικανικές υποδομές, προειδοποιούν οι ΗΠΑ

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προειδοποιεί ότι οι χάκερ που υποστηρίζονται από το Ιράν κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους, στοχεύοντας αμερικανικά συστήματα κρίσιμων υποδομών με σκοπό την πρόκληση διαταραχών.

Σε κοινή ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, το FBI, η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας, η Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών (CISA) και το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ προειδοποίησαν συλλογικά ότι οι ιρανικής υποστήριξης χάκερ εκμεταλλεύονται διαδικτυακά συνδεδεμένα συστήματα που χρησιμοποιούνται σε μια σειρά κρίσιμων τομέων, όπως επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ύδρευσης και αποχέτευσης, εγκαταστάσεις ενέργειας και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι υπηρεσίες δεν κατονόμασαν συγκεκριμένους στόχους, αλλά ανέφεραν ότι οι επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα «διαταραχές στις Ηνωμένες Πολιτείες» και ήδη προκάλεσαν «λειτουργική διαταραχή και οικονομικές απώλειες».

Οι χάκερ στόχευσαν προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές και προϊόντα εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (SCADA), τα οποία χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και τη διαχείριση βιομηχανικού εξοπλισμού και συστημάτων κρίσιμων υποδομών. Οι υπηρεσίες επισημαίνουν ότι οι χάκερ μπόρεσαν να χειραγωγήσουν τις πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτές τις συσκευές και να αλληλεπιδράσουν κακόβουλα με αρχεία έργων που αποθηκεύουν σημαντικές διαμορφώσεις συσκευών.

Οι υπηρεσίες χαρακτηρίζουν τις επιθέσεις αυτές ως αξιοσημείωτη κλιμάκωση των τακτικών των Ιρανών χάκερ, πιθανώς σε απάντηση στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με αεροπορικές επιδρομές κατά του ηγέτη της χώρας.

Η προειδοποίηση έρχεται λίγο μετά την ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε το Ιράν μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας ότι «Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε» εάν η χώρα δεν συνθηκολογήσει με μια συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, βασικού σημείου της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Από την έναρξη του πολέμου, η ομάδα χάκερ Handala, υποστηριζόμενη από την ιρανική κυβέρνηση, έχει συνδεθεί με πολλές υψηλού προφίλ κυβερνοεπιθέσεις, περιλαμβανομένης της ανατρεπτικής παραβίασης στην αμερικανική εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας Stryker, όπου διέγραψαν εξ αποστάσεως χιλιάδες συσκευές υπαλλήλων χρησιμοποιώντας τα εργαλεία ασφαλείας της εταιρείας.

Πρόσφατα, το FBI κατηγόρησε τους χάκερ της Handala για διαρροή μέρους του περιεχομένου του ιδιωτικού email του διευθυντή του FBI, Kash Patel. Επιπλέον, το Ιράν έχει πλήξει με πυραύλους και αεροπορικές επιδρομές πολλά κέντρα δεδομένων των ΗΠΑ, προκαλώντας αστάθεια και διακοπή υπηρεσιών cloud σε όλη την περιοχή.