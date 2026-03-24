Ινδικά ΜΜΕ

Υψηλόβαθμη ιρανική αντιπροσωπεία βρίσκεται καθ’ οδόν προς το Πακιστάν, επιδιώκοντας «αδιάσειστες» εγγυήσεις ασφάλειας από διαμεσολαβητές, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί την έναρξη εντατικής διπλωματικής προσπάθειας για την προετοιμασία πιθανών συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για πενθήμερη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, έπειτα από — όπως υποστήριξε — «πολύ καλές» και «παραγωγικές» επαφές με την Τεχεράνη με στόχο την «πλήρη λήξη του πολέμου».

Όπως αναφέρει το κανάλι της Ινδίας News18, σύμφωνα με πηγή των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, η αντιπροσωπεία αναμένεται να φτάσει στο Πακιστάν εντός 24 έως 48 ωρών, σε μια κίνηση που υποδηλώνει τη στροφή της Τεχεράνης προς περιφερειακούς εταίρους για τη διασφάλιση των όρων ασφάλειας και των πυρηνικών διαπραγματεύσεων.

Ζητούμενο οι «στέρεες εγγυήσεις»

Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, βασικός στόχος της αποστολής είναι η εξασφάλιση «συγκεκριμένων και ισχυρών» εγγυήσεων από ουδέτερους μεσολαβητές, πριν από οποιονδήποτε απευθείας διάλογο με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η Τεχεράνη εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στην Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι «δεν εμπιστεύεται πλέον τους Αμερικανούς», τους οποίους κατηγορεί για τρεις περιπτώσεις «προδοσίας» σε προηγούμενες διαπραγματεύσεις σε Μουσκάτ, Βιέννη και Κωνσταντινούπολη.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ιράν ζητεί πλήρεις εγγυήσεις από χώρες-διαμεσολαβητές — όπως το Πακιστάν, η Αίγυπτος, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία ή η Τουρκία — ώστε να λειτουργήσουν ως «δίχτυ ασφαλείας» απέναντι σε ενδεχόμενες νέες διπλωματικές αποτυχίες. Μόνο μετά τη διασφάλιση δεσμευτικών όρων εξετάζεται το ενδεχόμενο απευθείας συνομιλιών με τις ΗΠΑ.

Γιατί επιλέχθηκε το Πακιστάν

Η επιλογή του Πακιστάν ως βασικού διαμεσολαβητή δεν θεωρείται τυχαία. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το καθεστώς του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ διατηρεί στενές επαφές με το πακιστανικό στρατιωτικό κατεστημένο, το οποίο φέρεται να έχει ήδη αναλάβει ρόλο στη διευκόλυνση των επαφών από την έναρξη της κρίσης.

Κατά την πρώτη φάση της επίσκεψης, η ιρανική αντιπροσωπεία αναμένεται να έχει διαδοχικές συναντήσεις με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Πακιστάν, συμπεριλαμβανομένων του υπουργού Εξωτερικών Ισάκ Νταρ και του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών (ISI).

Πηγές του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών χαρακτηρίζουν τις επόμενες 72 ώρες ως «κρίσιμο παράθυρο», που ενδέχεται να καθορίσει την επιτυχία της διπλωματικής πρωτοβουλίας.