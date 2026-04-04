Ιράν: Πέντε νεκροί από τον βομβαρδισμό στην πετροχημική ζώνη της Μαχσάρ

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα σε μια πετροχημική ζώνη, στο νοτιοδυτικό Ιράν, ανέφερε απόψε ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος.

«Πέντε άνθρωποι έπεσαν μάρτυρες από την επίθεση των αμερικανοσιωνιστών εχθρών σε επιχειρήσεις που εδρεύουν στην ειδική, πετροχημική οικονομική ζώνη της Μαχσάρ», στην επαρχία Χουζεστάν, ανακοίνωσε ο αντικυβερνήτης αυτής της περιοχής, Βαλιολάχ Χαγιατί.

Το πρακτορείο Isna, που μετέδωσε τις δηλώσεις του Χαγιατί, δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις για τα θύματα.

Νωρίτερα απόψε, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι ο ισραηλινός στρατός έπληξε πετροχημικά εργοστάσια και χαλυβουργίες του Ιράν όπου κατασκευάζονται βασικά υλικά για οπλικά συστήματα.

Νετανιάχου: Το Ισραήλ χτύπησε πετροχημικά εργοστάσια του Ιράν σήμερα

Οπρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε επιθέσεις σήμερα σε πετροχημικά εργοστάσια του Ιράν, τα οποία χαρακτηρίζει ως μια κύρια πηγή χρημάτων για την κυβέρνηση του Ιράν.

Σε βιντεομήνυμα που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι επιθέσεις στα πετροχημικά εργοστάσια ακολούθησαν τα πλήγματα του Ισραήλ στις εγκαταστάσεις χαλυβουργίας του Ιράν. Ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ έχει «καταστρέψει το 70% της ικανότητας του Ιράν να παράγει χάλυβα».

«Θα συνεχίσουμε να τους χτυπάμε, όπως υποσχέθηκα», πρόσθεσε.