Ιράν: Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός συνιστά «παραβίαση» της εκεχειρίας
U.S. Navy via AP

19/04/2026 • 17:11
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου
Το Ιράν επανέλαβε σήμερα πως ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός συνιστά «όχι μονάχα μια παραβίαση της εκεχειρίας», αλλά επίσης «μια παράνομη και εγκληματική ενέργεια», την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί την Τεχεράνη ότι παραβίασε την εκεχειρία στα Στενά του Ορμούζ. 

«Το να επιβάλει εσκεμμένα μια συλλογική τιμωρία στον ιρανικό λαό, ισοδυναμεί με ένα έγκλημα πολέμου και ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», έγραψε στο Χ ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Εσμαΐλ Μπαγαΐ. 

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε, από την πλευρά του, σήμερα την Τεχεράνη ότι παραβίασε την εκεχειρία ανάμεσα στις δύο χώρες, καθώς επιτέθηκε σε πλοία στα Στένα. 

 

 

 

 

 

 

ΙΡΑΝ
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
ΗΠΑ
ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ

